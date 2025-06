Myles Turner conscient de sa chance de jouer les Finals

En arrivant en NBA en 2015, Myles Turner a débarqué dans une grosse équipe. Les Pacers venaient de jouer deux finales de conférence de suite (2013 et 2014) et Paul George était encore là. Pendant cinq ans, et malgré un changement de visage avec l’arrivée de Victor Oladipo en échange de « PG13 », le pivot a disputé les playoffs.

« J’ai été un peu gâté. Ma première saison, j’ai vécu un Game 7 au premier tour des playoffs et j’ai vu à quoi ressemblait cet environnement compétitif », se souvient-il, en évoquant ce match décisif face aux Raptors. « Et on commence à se dire que ce sera comme ça année après année. Puis, on manque les playoffs pendant trois ou quatre ans et on se dit ‘oh, wow.’ ”

En effet, Indiana va manquer les playoffs entre 2021 et 2023. Myles Turner sait donc à quel point ces matches sont précieux. Dès lors, après une décennie en NBA, il goûte actuellement aux Finals. Peut-être que ce sera sa seule participation…

« J’ai parlé à un de nos rookies, Johnny Furphy, de ce sujet. Je lui ai dit qu’il était pourri gâté. Vivre ça quand on est encore un bébé, c’est énorme », commente le joueur d’Indiana. « Qu’on le revive ou non, il faut vraiment en profiter, vivre le moment présent. Même si on ne joue pas, il faut regarder le public, tout ce qui va avec ce moment. C’est le plus haut niveau, avec seulement deux équipes. »

Malgré la pression de la compétition, il faut donc pleinement savourer ces instants. « Je ne prends rien pour acquis », confirme Myles Turner, qui se rappelle du manque qu’il a ressenti en ne disputant pas les playoffs trois saisons d’affilée. « Je me souviens des moments, de chaque jour, de la douleur après chaque rencontre, du manque de sommeil, de la nourriture qui a meilleur goût. Je prends toutes ces choses. »

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.