Les Pacers reprennent James Wiseman

Un an plus tard, James Wiseman s'apprête à (re)tenter de prendre son envol chez les Pacers, car Kevin Pritchard, le président de la franchise, a annoncé sa re-signature lors d'une intervention médiatique.

Neuf mois plus tôt, le numéro 2 de la Draft 2020 se montrait ainsi déterminé à rebondir à Indianapolis, après ses échecs à Golden State et Detroit. Sauf que, dès le premier match de la saison, et avant d'être « imité » par ses coéquipiers Isaiah Jackson et Tyrese Haliburton, il s'était malheureusement rompu le tendon d'Achille.

Visiblement guéri, James Wiseman aura maintenant une belle opportunité dans l'Indiana, puisque les récents finalistes NBA ont laissé partir Myles Turner, leur titulaire de (très) longue date. Pour l'heure, seul Jay Huff se trouve dans la raquette locale, tandis que les contrats de Tony Bradley, Thomas Bryant et Isaiah Jackson n'ont soit pas (encore ?) été garantis, soit pas (encore ?) été renouvelés.

Pour rappel, en quatre ans de carrière, l'intérieur de 24 ans affiche 9.1 points et 5.6 rebonds de moyenne (à 56% d'adresse).

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GOS 39 21 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 * All Teams 45 19 55.8 20.0 70.1 1.6 4.3 5.9 0.7 2.4 0.2 1.1 0.6 10.0 2022-23 * DET 24 25 53.1 16.7 71.2 2.3 5.8 8.1 0.7 2.9 0.2 1.5 0.8 12.7 2022-23 * GOS 21 13 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2023-24 DET 63 17 61.3 0.0 70.6 1.7 3.6 5.3 0.9 2.2 0.2 1.0 0.6 7.1 2024-25 IND 1 5 50.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.