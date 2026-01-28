Le départ de Giannis Antetokounmpo de Milwaukee se rapproche…

Même s’il répétait qu’il ne demanderait jamais un transfert (publiquement ?) aux Bucks, ESPN assure que Giannis Antetokounmpo est plus prêt que jamais à quitter les Bucks. D’ici la « trade deadline » ou l’été prochain !

Actuellement sur la touche après une nouvelle élongation du mollet, le « Greek Freak » s’était lui-même annoncé sur la touche quatre à six semaines. Ce que Doc Rivers et Milwaukee n’ont pas confirmé.

Peut-être que ce nouveau passage à « l’infirmerie » permettra de négocier sa sortie dans le Wisconsin, alors qu’ESPN raconte que le double MVP a informé sa franchise depuis des mois qu’il était temps de se séparer.

Néanmoins, comme Giannis Antetokounmpo a toujours refusé d’assumer publiquement ses envies d’ailleurs, son club a tout fait pour le faire changer d’avis. Mais force est de constater que les modifications estivales n’ont pas refait de Milwaukee un candidat au titre. Au contraire puisque l’équipe est actuellement 12e à l’Est (18-27).

À Milwaukee désormais de trouver la meilleure contrepartie, alors que les candidats pour le récupérer (Miami, New York…) risquent d’être nombreux. La grande question, c’est peut-être surtout de savoir si le joueur de 31 ans sera échangé d’ici la « trade deadline » du 5 février prochain, ou si Milwaukee est prêt à jouer la montre pour mettre en place un transfert l’été prochain. En faisant monter les enchères entre les équipes intéressées…

Toujours selon ESPN, les Bucks recherchent des jeunes talents et des choix de Draft en échange de leur superstar.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 30 29:12 64.5 39.5 65.8 2.8 7.2 10.0 5.6 2.6 0.9 3.3 0.7 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.