Giannis Antetokounmpo assure qu’il ne demandera jamais un transfert

Maintenant que Trae Young a bien été transféré vers les Wizards, les rumeurs vont se concentrer sur Anthony Davis, qui va agiter le mois à venir, voire autour de Giannis Antetokounmpo. Pourtant, le Grec passe son temps à éteindre les départs de feu. Doc Rivers peut l’affirmer.

« Si on est dans l’équipe au quotidien et qu’on lit les rumeurs, on est mort de rire », indique le coach des Bucks à The Athletic. « Il ne donne aucune indication pour un départ. Cela ne veut pas dire qu’il ne changera pas d’avis, mais il adore être à Milwaukee, jouer avec cette équipe. Si quelque chose se produit, je serai surpris. Mais ça peut toujours arriver. »

Si l’on suit l’intérieur, non, il ne se passera rien. « Il n’y a aucune chance, il n’y en aura jamais une, aucun moment où je dirai ouvertement : ‘Je veux être transféré.’ Ce n’est pas ma nature », annonce Giannis Antetokounmpo. « Ce n’est pas ma nature, ce n’est pas moi, ça. »

« Mon objectif, c’est de rester ici toute ma carrière. Après, s’ils ne veulent plus de moi… »

Le double MVP ne comprend pas les doutes qui entourent sa motivation cette saison. « Je n’ai jamais montré, à aucun moment, que je n’étais pas impliqué dans cette équipe. Je veux qu’on me montre le moment où j’ai pu sembler ne plus avoir envie de faire partie de cette équipe. Il n’y a aucune interview où j’ai dit ça. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens discréditent ce que je dis et disent ‘oui, mais…’ », poursuit-il. « Actuellement, je suis impliqué, non pas à 100%, mais à 1 000 000% avec mes coéquipiers, l’équipe, la ville. Un million. Je ne regarde ni à droite, ni à gauche, seulement le match d’après. »

Néanmoins, et le choc du transfert de Luka Doncic vers Los Angeles en février 2025 l’a démontré, le Grec sait qu’il peut être transféré à tout moment…

« Mon objectif, c’est de rester ici toute ma carrière. Après, s’ils ne veulent plus de moi… », lance-t-il, alors que le confrère de The Athletic lui glisse que, étant une énorme star, il est aux commandes des choses. « Je ne suis pas aux manettes. Je suis un employé. »

Dès lors, tant que les Bucks auront envie de le conserver, Giannis Antetokounmpo répète qu’il restera dans le Wisconsin aussi longtemps que possible. « Il n’y a aucun scénario sur cette planète où j’abandonne cette équipe. Ce n’est pas ma nature », insiste-t-il.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 22 28:52 64.3 39.3 66.7 3.1 6.9 10.0 5.5 2.6 0.9 3.3 0.8 29.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.