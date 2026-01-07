Les Bucks ont également un œil sur Anthony Davis

Trae Young et Anthony Davis sont les deux noms les plus prestigieux qui circulent dans les rumeurs ces dernières semaines. Si pour le premier, on commence à lui chercher une porte de sortie, pour le second, c’est encore flou.

On sait que les Mavericks écoutent les offres, tout en n’étant pas déterminés à s’en séparer, car les dirigeants espèrent toujours que l’association Anthony Davis – Kyrie Irving – Cooper Flagg puisse faire de belles choses. Et que si rien n’arrive d’ici la « trade deadline », le 5 février, les discussions pour un transfert reprendront cet été.

Sauf que, dans le même temps, Rich Paul, l’agent d’Anthony Davis, ne s’attend pas à voir les Mavericks prolonger son joueur. Et le camp du champion 2020 veut une prolongation de contrat cet été. D’après The Athletic, l’agent n’hésiterait pas à mettre la pression à la franchise texane, pour qu’elle trouve une porte de sortie à Anthony Davis et lui ouvre ainsi la voie vers un nouveau (gros) chèque.

Concernant les équipes intéressées par l’intérieur, c’est connu, on retrouve les Hawks, les Raptors et les Warriors. Mais aussi, selon nos confrères, les Bucks, qui auraient montré un intérêt, même si on reste très loin d’un échange effectif . Milwaukee est en effet en quête de talents pour entourer – et rassurer – Giannis Antetokounmpo mais possède peu de contrats susceptibles de pouvoir faire l’affaire.

« Toutes les équipes de la conférence Est pensent qu’il ne leur manque qu’un Anthony Davis pour faire les Finals », résume ainsi un dirigeant, cité par The Athletic, ce qui permet d’avoir des candidats malgré les incertitudes physiques qui collent toujours au joueur, si talentueux mais si fragile.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 19 31:03 50.6 28.6 72.5 3.2 7.9 11.1 2.7 2.2 1.1 2.1 1.7 20.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.