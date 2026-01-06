Que peuvent espérer les Hawks en échange de Trae Young ?

Après le feuilleton autour de Giannis Antetokounmpo, une nouvelle saga devrait animer les prochains jours en NBA. Shams Charania, d’ESPN, a assuré lundi soir que les dirigeants des Hawks et les agents de Trae Young discutent pour lui trouver un point de chute. La fin de l’aventure du meneur en Géorgie semble proche.

Mais malgré le statut du joueur (quadruple All-Star et meilleur passeur de la ligue la saison dernière), les candidats pour un échange ne se bousculent pas. Même à 27 ans et avec quelques belles années devant lui, Trae Young est une star, bien sûr mais pas réellement un joueur convoité.

Les rumeurs autour de l’ancienne star universitaire ne pullulent pas, et pour plusieurs raisons. Trae Young a un talent immense, et figure indéniablement parmi les meilleurs créateurs de la ligue. Mais il est aussi un joueur polarisant, électrisant pour certains, ô combien frustrant pour d’autres. Ses grosses lacunes défensives, autant par son gabarit que par son manque flagrant d’envie par séquences, limitent son impact sur le succès de son équipe.

Cette saison, les Hawks encaissent en moyenne 15 points de plus quand il est sur le parquet que lorsqu’il est sur le banc ou absent, le pire total de toute la ligue selon Cleaning The Glass.

Free agent à la fin de la saison ?

Ses dernières saisons n’atteignaient pas des pareilles abysses, mais confirmaient cette faiblesse criante : une seule saison (2022-2023) à l’équilibre dans cette statistique, six saisons passées dans le tiers des joueurs les plus pénalisants pour leur formation de ce côté du parquet (entre le 17e et le 32e centile).

Sa situation contractuelle est également un frein. Le bail de Trae Young prend fin à la fin de la saison, avec une « player option » autour des 49 millions de dollars en 2026/27. La direction des Hawks avait fait le choix l’été dernier de ne pas prolonger leur All-Star, et de donner la priorité à Dyson Daniels, conservé après sa campagne de MIP (100 millions de dollars sur quatre ans).

Mais face à cet avenir en apparence bouché, plusieurs pistes subsistent pour Trae Young et les Hawks.

Washington Wizards

Marc Stein assurait lundi que les Wizards s’étaient positionnés comme une « légitime destination d’échange potentiel ». La franchise de la capitale est une de celles qui a le plus d’intérêts à être active d’ici à la « trade deadline ». Ses deux plus gros salaires sont les contrats expirants de C.J. McCollum et Khris Middleton, pas des éléments d’avenir sur lesquels reconstruire. Washington pourrait donc articuler un échange autour du bail de C.J. McCollum précise Marc Stein, permettant aux Hawks de repartir d’une page blanche dans six mois tout en récupérant une contrepartie, même modeste. L’équipe d’Alex Sarr et de Bilal Coulibaly mettrait la main sur un joueur d’un calibre supérieur, à un poste où aucun joueur ne s’est encore détaché comme un titulaire en puissance.

Trade possible :

Les Wizards récupèrent Trae Young

Les Hawks récupèrent C.J. McCollum, Corey Kispert, et un 1er tour de Draft (le moins bon entre le Thunder, les Rockets et les Clippers)

Minnesota Timberwolves

Les Wolves sont une des rares équipes compétitives qui pourraient être intéressées par un ajout à la mène. Minnesota opère cette saison avec Donte DiVincenzo comme meneur « par défaut », alors que Rob Dillingham est encore très jeune et n’a pas affiché jusqu’ici des progrès significatifs, et que Mike Conley est économisé au maximum en vue des échéances à enjeu.

Délester Anthony Edwards d’une partie des responsabilités offensives et lui offrir quelques tirs ouverts avec un distributeur comme Trae Young pourrait faire du bien à l’attaque du finaliste sortant à l’Ouest. Et défensivement, les atouts ne manquent autour du poste 1 pour atténuer les dégâts.

Reste qu’il serait très compliqué de trouver la bonne formule financière pour parvenir à un accord. Julius Randle (30,8 millions de dollars cette saison, trois années de contrat dont une option) servirait probablement de principale contrepartie au contrat de Trae Young. Mais Atlanta dispose déjà avec Jalen Johnson d’un « forward » qui a besoin du ballon dans les mains et bon créateur. Donte DiVincenzo ou Mike Conley devraient aussi être inclus dans le transfert, ainsi que des petits contrats pour équilibrer l’affaire. Mais les Wolves lâcheraient-ils deux titulaires importants pour récupérer Trae Young et l’incertitude autour de son contrat ?

Trades possibles :

Les Wolves récupèrent Trae Young

Les Hawks récupèrent Julius Randle, Donte DiVincenzo, Joe Ingles, Leonard Miller

Ou

Les Wolves récupèrent Trae Young et N’Faly Dante

Les Hawks récupèrent Julius Randle, Mike Conley, Rob Dillingham, un 2e tour de Draft 2026 (swap avec les Pacers, le Heat ou les Spurs)

Dallas Mavericks

Un deal avec les Mavericks n’aurait sans doute pas Trae Young comme pièce centrale, mais comme un pion essentiel. Atlanta est évoqué parmi les équipes les plus intéressées pour récupérer Anthony Davis. Un échange sec entre les deux All-Stars n’aurait pas réellement de sens. Atlanta absorberait un contrat encore plus gros et plus long que celui de Trae Young, et passerait au-dessus du salary cap alloué et la limite de la « luxury tax » et du « first apron », limitant sa marge de manœuvre. Quant à Dallas, associer Trae Young avec Kyrie Irving semble très improbable, comme l’avait indiqué le Dallas Hoops Journal ces derniers jours.

Trae Young pourrait alors servir de domino dans un échange plus large à trois ou quatre équipes. Ce qui pourrait éventuellement ouvrir la voie à d’autres équipes qui jusque-là ne s’étaient pas manifesté notamment pour des motifs financiers mais qui pourraient voir l’arrivée de Trae Young d’un bon œil.

Comme les Kings, pour régler les cas de Zach LaVine ou de DeMar DeRozan (même si The Athletic a assuré que Sacramento n’était pour l’instant pas réellement intéressé), ou les Bucks qui pourraient se laisser tenter par un nouveau meneur de poids pour convaincre Giannis Antetokounmpo de rester.

Trades possibles :

Les Bucks récupèrent Trae Young, un 1e tour de Draft 2026 des Hawks (swap avec pick moins haut entre Spurs, Cavaliers, Timberwolves ou Jazz)

Les Hawks récupèrent Anthony Davis et Dante Exum

Les Mavericks récupèrent Kyle Kuzma, Bobby Portis, Zaccharie Risacher, Gary Harris

Ou

Les Kings récupèrent Trae Young

Les Hawks récupèrent Anthony Davis, D’Angelo Russell, Dante Exum

Les Mavericks récupèrent Zach LaVine et Zaccharie Risacher

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.