Zaccharie Risacher impliqué dans un échange d’Anthony Davis ?

Même si sa dernière absence ne devrait pas être trop longue, Anthony Davis continue ses allers-retours à l’infirmerie et les Mavericks pourraient donc le transférer d’ici la « trade deadline » du 5 février prochain.

Et Chris Haynes confirme que les Hawks font partie des équipes très intéressées par l’arrivée de l’intérieur…

Même s’il est sous contrat jusqu’en 2027, avec une « player option » à 62.8 millions de dollars pour 2027/28, un transfert d’Anthony Davis serait lié à une prolongation de contrat dans la foulée dans sa nouvelle franchise. Et donc que les Hawks sont prêts à miser sur le long terme sur le champion 2020.

Reste à voir ce qu’Atlanta est prêt à offrir, alors que Chris Haynes assure que Trae Young ne serait pas impliqué dans une éventuelle transaction. Dallas préférerait ainsi des contrats expirants, des jeunes joueurs et des choix de Draft en échange de « AD », pour entourer Cooper Flagg. Et Zaccharie Risacher pourrait ainsi être impliqué.

Le contrat de Kristaps Porzingis, qui expire à la fin de la saison, pourrait également être utilisé. En ajoutant un ou deux choix de Draft, les Hawks ont donc peut-être tout ce qu’il faut pour faire affaire avec les Mavericks.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 24:34 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6 2025-26 ATL 28 24:32 45.9 33.6 67.5 1.0 2.0 3.0 1.6 2.1 1.1 0.9 0.5 11.1

