Les Pistons, les Raptors et les Hawks sur la piste d’Anthony Davis

Ça va mieux à Dallas (9 victoires – 16 défaites), qui reste sur quatre victoires sur les cinq derniers matchs et qui pourrait réintégrer le peloton de la conférence Ouest dans les prochaines semaines.

En attendant Kyrie Irving, Ryan Nembhard stabilise ainsi la mise en place du jeu, et Anthony Davis apporte évidemment beaucoup de choses, notamment pour libérer Cooper Flagg et diversifier l’attaque texane. Néanmoins, l’intérieur n’est toujours pas certain de faire partie du projet à long terme de la franchise, comme l’explique ESPN.

Rich Paul, l’agent du champion 2020, a ainsi approché Michael Finley et Matt Riccardi, qui ont pris la suite de Nico Harrison à Dallas, pour savoir si le club comptait prolonger Anthony Davis l’été prochain.

À 32 ans, « AD » dispose encore de deux ans et demi de contrat, mais il a une « player option » à 62.8 millions de dollars pour la saison 2027/28 et il peut donc potentiellement tester le marché à l’été 2027. L’été prochain, il aimerait donc bien prolonger son contrat pour être tranquille à long terme.

Daniel Gafford, Klay Thompson et D’Angelo Russell sur la sellette ?

Visiblement, les Mavericks n’ont toutefois fait aucune promesse à Anthony Davis, expliquant vouloir garder les options ouvertes en amont de la « trade deadline » du 5 février, en fonction notamment des résultats de l’équipe.

Si Dallas ne veut pas prolonger l’intérieur l’été prochain, l’échanger en amont est donc une solution, ESPN précisant que plusieurs clubs sont déjà sur les rangs, notamment les Pistons, les Hawks ou encore les Raptors. Du côté de chez Klutch Sports, on souhaite par contre qu’un transfert soit lié à une prolongation à l’arrivée.

Mais Anthony Davis n’est pas le seul joueur des Mavericks susceptible de partir si les résultats restent moyens et que l’équipe ne remonte pas sérieusement au classement. Daniel Gafford, Klay Thompson et D’Angelo Russell font également partie des joueurs qui pourraient être échangés dans les prochaines semaines.



Où sera Anthony Davis après la « trade deadline » ?

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 10 29:18 52.3 33.3 69.0 3.0 7.2 10.2 3.2 2.1 1.2 1.7 1.6 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.