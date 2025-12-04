Ryan Nembhard, facilitateur idéal pour les Mavericks

Être meilleur passeur de NCAA est rarement une assurance de succès en NBA ces dernières années. Tyler Kolek commence tout juste à émerger au sein des Knicks après n’avoir que très peu joué lors de sa saison rookie. Yuri Collins (meilleur passeur en 2021/22 et 2022/23) n’a joué que deux petits matchs avec les Warriors. Jalen Moore (8.4 passes en 2020/21) a ensuite brillé en… Islande ou en Hongrie.

Quant à Kameron Langley, leader à la passe en 2019/20, il n’a même jamais franchi le cap vers le monde professionnel. Pour Ryan Nembhard, numéro 1 NCAA à la passe la saison dernière mais non drafté, le chemin semblait promis au même type d’embûches. C’est pourtant tout l’inverse qui se déroule à Dallas depuis une semaine.

Intégré dans le cinq majeur par Jason Kidd après les essais infructueux ayant mené Cooper Flagg en meneur titulaire, puis les tentatives plus subies avec D’Angelo Russell ou Brandon Williams, le Canadien change tout. Mercredi contre le Heat, il a signé un deuxième double-double consécutif (15 points, 13 passes) et les Mavericks ont enchaîné une troisième victoire de rang, leur première série de la saison.

Le retour d’Anthony Davis a évidemment aussi joué un rôle majeur. Mais l’impact du meneur de jeu, pourtant toujours sous contrat « two-way », transforme tout autant le visage de la franchise texane.

Un « calme » de briscard dans un gamin de 22 ans

Face à Miami, sept joueurs ont terminé à dix points ou plus (Cooper Flagg, Naji Marshall, Anthony Davis, Klay Thompson, Ryan Nembhard, D’Angelo Russell et Max Christie), portés par la maîtrise de leur jeune meneur. L’ancien de Gonzaga a servi cinq coéquipiers différents sur ses cinq premières passes décisives de la soirée.

« Le ballon bouge, et vous avez vu ce que Ryan apporte en attaque », a salué Jason Kidd d’entrée de conférence de presse. « Sa qualité de passe, sa capacité à scorer, puis à revenir à l’organisation… Il ne perd qu’un ballon ce soir, et je suis sûr que ça l’énerve. Mais il nous apporte ce calme. »

Même son de cloche chez Cooper Flagg, déjà conquis. « Ryan est le genre de joueur avec lequel il est très simple de jouer. Il rend les autres meilleurs, tout simplement. Quand il évolue comme sur ses deux derniers matches, il déborde de confiance, et c’est ce que vous devez faire. J’adore évoluer à ses côtés. On n’a pas encore eu énormément de minutes communes depuis le début de la saison, mais c’est déjà un vrai plaisir. »

Après sa prestation quasi parfaite lundi à Denver (28 points à 12/14 aux tirs, 10 passes décisives, aucune balle perdue), Ryan Nembhard a de nouveau frôlé l’excellence contre le Heat. S’il n’a pas atteint les mêmes sommets au scoring, ses 11 points en moins de trois minutes dans le deuxième quart-temps, avec un parfait 3/3 à 3-points, ont permis aux Mavericks de prendre un avantage qu’ils n’ont plus jamais lâché.

« Ce n’est pas si difficile d’enchaîner, parce qu’on savait qu’on avait ce match contre le Heat ce soir, une grosse affiche », a relativisé Ryan Nembhard, loin de s’enflammer. « C’est ça, la NBA : vous devez être constant. Si vous ne le faites qu’un soir, ça ne veut rien dire. Donc c’est facile de revenir sur terre. »

Un échantillon rarissime pour un rookie

Il fallait remonter à 1967 pour retrouver la trace d’un rookie non drafté enchaînant deux matchs à au moins 15 points et 10 passes. Ryan Nembhard est même le premier débutant de l’histoire à tourner à 20 points et 10 passes de moyenne sur deux rencontres en ne perdant qu’un seul ballon.

« Ma confiance ? Elle est très élevée », assume-t-il. « Elle l’a toujours été. J’ai le sentiment de faire le travail nécessaire au quotidien et, quand vous faites ça, vous pouvez vous appuyer dessus, entrer sur le parquet et jouer libéré. J’essaie juste de faire la bonne lecture. On a un groupe très talentueux : donnez-leur le ballon au bon endroit, au bon moment, et ils feront le reste. »

Ça paraît simple. Au point d’en oublier qu’il ne devait, sur le papier, être qu’un pari tentant pour les Mavericks. À ce rythme, la franchise va pourtant devoir revoir ses plans : avec son contrat « two-way », Ryan Nembhard n’est éligible qu’à 50 matchs, alors qu’il semble déjà avoir gagné sa place, autant sur le terrain qu’en dehors.

Sa complicité avec les autres rookies et son entente avec les cadres sont régulièrement mises en avant. « Au final, si je fais mon travail à un très haut niveau, le reste suivra en temps voulu », souffle le meneur de 22 ans.

Et maintenant, le test du Thunder et de Shai Gilgeous-Alexander

Le vrai malaise risque plutôt de s’installer chez ses adversaires, tant le Heat a semblé démuni pour le freiner. Erik Spoelstra en plaisantait déjà avant la rencontre.

« Nembhard… Je ne veux plus jamais entendre Mark Few me parler de l’un des Nembhard », a-t-il glissé, sourire aux lèvres, en évoquant le lobbying permanent du coach de Gonzaga pour placer Ryan ou son grand frère Andrew à Miami. « Il me parle des Nembhard depuis des années, me harcèle presque pour que j’en prenne un. C’est le prototype du joueur formé à Gonzaga, et vous ne pouvez qu’aimer ce genre de compétiteurs. Il a un énorme esprit de compétition. On adore ce genre d’histoires : les gars en two-way qui percent. Et lui, il le fait avec une férocité dans la compétition, c’est certain. »

Les Mavericks ne peuvent que s’en réjouir. Et Ryan Nembhard, lui, regarde déjà vers ce qui ressemble au test ultime pour un compétiteur : défier vendredi le champion en titre, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

Ryan Nembhard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 9 15:40 54.5 42.9 66.7 0.2 0.9 1.1 3.7 1.4 0.1 1.1 0.0 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.