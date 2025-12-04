Les Mavs confirment leur embellie en s’offrant le Heat

Ce n’est pas encore le renouveau, mais les Mavericks vont mieux. Les Texans ont signé une belle prestation pour dominer Miami, 3e de l’Est avant la rencontre (118-108). Légèrement moins diminuée et surtout plus cohérente dans le jeu, l’équipe de Jason Kidd semble avoir trouvé une recette qui prend.

C’était pourtant loin d’être une évidence en début de rencontre. Le Heat est très agressif et mène 10-2 après seulement deux minutes de jeu. Cooper Flagg rentre dans son match en attaque, mais prend deux fautes rapides et doit regagner le banc prématurément. Le début d’une longue soirée pour les Mavericks ?

Plutôt celui de la rébellion. Max Christie puis l’entrant Klay Thompson dégainent à 3-points, tandis que le Heat peine à trouver des solutions sur jeu placé. L’écart se réduit petit à petit et Brandon Williams, lui aussi en sortie de banc, remet les deux équipes dos à dos (26-26).

Ryan Nembhard continue de séduire

Miami s’appuie sur le duo Tyler Herro – Kel’el Ware pour se relancer, et l’arrière se montre inarrêtable en première période (20 points). Mais les Mavericks sont entrés dans leur match et comptent eux aussi sur un tandem de choc avec Cooper Flagg et Ryan Nembhard.

Le rookie non drafté est une de fois plus surprenant et affiche cette fois son adresse derrière l’arc. Il inscrit 11 points en moins de trois minutes et porte les siens dans un 12-2 pour renverser le cours du match (58-49). Le Heat n’y est plus du tout offensivement, bien gêné par la défense de Dallas. Les locaux surfent sur leur dynamique et rentrent aux vestiaires avec 10 points d’avance (64-54).

Les Mavericks ont pris le contrôle du match et ne semblent plus vouloir le lâcher. Ryan Nembhard passe cette fois en mode distributeur, et tout le monde en profite. Le duel d’intérieurs All-Star entre Anthony Davis et Bam Adebayo offre quelques jolies séquences, mais le Heat ne parvient pas à réduire l’écart. Pire, il s’étend jusqu’à 17 longueurs (83-66), la faute à un très bon Flagg en attaque. Miami n’abdique pas et retrouve un peu d’adresse de loin pour signer une petite série, pendant que Dallas perd un nouveau joueur alors que Daniel Gafford se tord la cheville gauche et doit rentrer aux vestiaires.

Le duo Flagg – Davis décisif

Les visiteurs parviennent à revenir sous les dix points, mais D’Angelo Russell veille au grain et redonne un peu d’air aux Mavs avec deux tirs à 3-points dans la dernière minute du troisième quart (93-80).

Le banc du Heat fait belle impression avec Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr ou Dru Smith. Avec ses seconds couteaux, Erik Spoelstra et Miami reviennent dans le coup et la dynamique semble lentement mais sûrement glisser en leur faveur. Le cinq plus grand avec Ware et Adebayo fonctionne et compense la maladresse totale d’Andrew Wiggins (11 points à 4/18) et de Tyler Herro en deuxième période. Cela sent même bon le hold-up, alors qu’Adebayo résiste à trois défenseurs en transition pour réduire l’écart à quatre petits points à moins de trois minutes de la fin (110-106). Mais le duo majeur Flagg – Davis repousse le danger en inscrivant les huit derniers points des Mavericks pour assurer la victoire, et de belle manière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jason Kidd semble tenir son cinq majeur. L’inclusion de Ryan Nembhard comme meneur titulaire est une franche réussite. Le meneur n’a peur de rien et joue avec une grande justesse. Il termine à 15 points et 13 passes pour seulement un ballon perdu. Plus collectifs, ces Mavs ont bien meilleure allure, et c’est tout l’effectif qui en profite avec sept joueurs entre 10 et 22 points, pour Cooper Flagg visiblement de plus en plus à l’aise. Le 16/32 à 3-points avec de nombreuses positions ouvertes est l’autre symbole de cette équipe bien mieux huilée.

– Tyler Herro, Docteur Jekill et Mister Hyde. Ou plutôt Mister Hide tant il a disparu en deuxième période. L’arrière du Heat avait signé une superbe première période avec ses 20 points à 8/12 au tir. Mais il a complètement disparu au retour des vestiaires avec un zéro pointé et 0/5 au shoot. Pas le genre de performances attendues d’un leader offensif, qui n’a pas su compenser son absence ailleurs dans le jeu (aucune passe décisive).

– Dallas recolle au peloton du play-in. Avec une troisième victoire consécutive, Dallas prend vie. Et le début de saison moyen du ventre mou de l’Ouest permet aux Mavericks de ne plus compter qu’une victoire de moins (8-15) que Memphis et Portland (9-13), 9e et 10e de la conférence. Miami glisse pour sa part à la 4e place de l’Est avec ce revers.