Ryan Nembhard, du jamais-vu depuis Stephon Marbury !

Dans la famille Nembhard, je voudrais le petit frère ! Après Andrew, qui s’est fait un prénom du côté des Pacers, c’est au tour de Ryan de porter haut les couleurs de la famille.

Non drafté à sa sortie de Gonzaga, l’ancien meilleur passeur de la NCAA s’est glissé dans l’effectif des Mavericks via un « two-way contract », et pour Anthony Davis, il va très vite décrocher un vrai contrat.

« Je ne prends pas ce genre de décisions, mais je ne pense pas qu’il restera longtemps avec ce contrat non garanti » anticipe l’intérieur All-Star. « Tous les gars de l’équipe adorent jouer avec lui. Il fait les bonnes actions, il score quand il faut, et il distribue quand il doit distribuer. Moi, j’adore jouer avec lui. »

Pas un ballon perdu !

Face à Jamal Murray, Ryan Nembhard signe une perf’ historique avec ses 28 points à 12 sur 14 aux tirs, 10 passes pour aucune balle perdue. C’est du jamais-vu pour un rookie non drafté, et il faut remonter à Stephon Marbury pour trouver trace d’une telle performance chez un rookie. C’était il y a près de 30 ans !

« Je pense que ça montre simplement son caractère, sa manière de jouer, sa compréhension du jeu » analyse Jason Kidd. « Il sait qui il est, et c’est rafraîchissant de voir un jeune joueur qui comprend déjà son identité et joue à ce niveau. Pour un rookie non-drafté, avoir 10 passes décisives, c’est spécial. Surtout dans ce groupe… Il a joué de manière juste, et de bonnes choses arrivent quand on fait ça. Et le plus important, c’est que ses coéquipiers aiment être sur le terrain avec lui, parce qu’ils savent tous qu’ils ont une chance de recevoir la balle. »

« L’un des meilleurs instincts pour le jeu que j’ai jamais vus chez un jeune joueur »

Qu’en pense l’intéressé qui devra, dans quelques semaines, laisser sa place à Kyrie Irving ? « C’est un privilège d’être avec ce groupe de gars. Vraiment, on possède un super groupe ici. Et moi, je fais mon travail chaque jour, je reste constant… » répond-il avant d’évoquer Jason Kidd, l’un des meilleurs de l’histoire à son poste.

« J’apprends de lui chaque jour, juste dans la manière dont il aborde chaque journée, la façon dont il coache. Il n’y a rien en particulier qu’il m’ait dit directement, mais simplement le fait de comprendre ce qu’il attend de ses meneurs, c’est énorme pour moi » explique-t-il ainsi.

Pour Anthony Davis, le rookie apprend vite, et surtout il se comporte en patron. C’est très rare pour un joueur en « two-way contract ».

« C’est un gros bosseur et il pose constamment des questions. Il me parle, il me demande où j’ai besoin qu’il soit. Il possède l’un des meilleurs instincts pour le jeu que j’ai jamais vus chez un jeune joueur. Il est facile à coacher et il essaie vraiment de comprendre le jeu, de lire le terrain. Il y a eu des moments ce soir, en plein milieu du match, où il me parlait : ‘AD, ouvre-toi au cercle’ ou ‘AD, ressors au large’, selon la situation. »