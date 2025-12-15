Le mystérieux « STOP » remet Kristaps Porzingis à l’arrêt

On avait retrouvé un Kristaps Porzingis plutôt vaillant à l’EuroBasket 2025, chez lui en Lettonie, puis plutôt en jambes pour ses premiers pas sous le maillot d’Atlanta : près de 20 points de moyenne sur ses 13 matchs disputés jusque-là, de quoi nourrir l’optimisme autour des Hawks. Et puis, patatras…

Absent lors de huit de ses neuf dernières apparitions possibles, l’intérieur est à nouveau freiné par ce mystérieux « STOP » (Syndrome de Tachycardie Orthostatique Posturale) qui porte malheureusement bien son nom. Ce trouble se traduit par une hausse anormalement importante de la fréquence cardiaque lors du passage de la position allongée à la position debout, avec à la clé étourdissements, fatigue chronique et intolérance à l’effort.

Depuis le 13 novembre, « KP » n’a ainsi participé qu’à quatre matchs sur quinze. La dernière mise à jour, relayée par Shams Charania, indique qu’Atlanta va lui accorder deux semaines de repos supplémentaires avant de le réévaluer début 2026. Autrement dit : encore du flou, et une franchise contrainte d’avancer sans véritable calendrier.

Un souci de plus pour des Hawks déjà privés de Trae Young depuis un mois et demi, et qui ont malgré tout réussi à limiter la casse avec 15 victoires pour 12 défaites, et une 9e place à l’Est. Le meneur se rapprocherait d’ailleurs d’un retour, aperçu à l’échauffement récemment face à Philadelphie, avec du travail individuel et des séances de tir.

Reste à voir si deux semaines suffiront désormais aux médecins des Hawks pour trouver un traitement efficace contre ce « STOP » qui plombe Kristaps Porzingis car, en dehors de la découverte d’un traitement médicamenteux, les adaptations du mode de vie (ne pas être trop longtemps debout, éviter les situations qui entraînent un réchauffement du corps…) ne sont pas adaptés à la pratique du sport de haut niveau. Et au calendrier NBA.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 5 27:48 37.1 19.2 82.1 0.0 2.0 2.0 7.8 1.8 0.8 2.0 0.2 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.