Kristaps Porzingis de nouveau « malade » : la crainte d’un retour de son mystérieux syndrome

« Tout ce que je peux dire, c’est qu’il fait des progrès. » Quin Snyder n’a pas été bavard au moment d’évoquer l’état de santé de Kristaps Porzingis, qui vient de rater un quatrième match en étant listé comme « malade ».

Le Letton était sur le banc face aux Clippers, signe que ça va tout de même un peu mieux, alors qu’il n’était pas avec l’équipe lors des matchs précédents. Néanmoins, alors que sa dernière saison avec les Celtics a été gâchée par ce qu’on pensait être un mystérieux syndrome infectieux, cette nouvelle maladie inquiète forcément.

Est-ce le retour du syndrome de tachycardie orthostatique posturale qui a pourri la vie de Kristaps Porzingis pendant des mois ? Pour l’instant, les Hawks refusent de donner plus de détails.

« Ça m’a frappé comme un camion », expliquait récemment l’intérieur sur son problème de la saison dernière, qui n’a été diagnostiqué que très tardivement. « Je ne respirais pas bien. J’ai fait tout ce que je pouvais pour me sentir aussi bien que possible, mais mon moteur ne fonctionnait simplement pas comme je le voulais. »

Le « STOP » provoque une augmentation anormalement élevée de la fréquence cardiaque lorsqu’on passe de la position allongée à la position verticale, provoquant des étourdissements et une fatigue chronique.

« Vous savez ce que les gens disent : ‘Oh, je suis tellement fatigué’. Je n’avais jamais utilisé ces mots. Je n’aime même pas parler en ces termes, mais j’étais vraiment comme ça », décrivait encore Kristaps Porzingis. « À ce moment-là, je pouvais seulement m’allonger sur le canapé et être un chat de maison. »

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 12 26:20 48.1 33.9 86.2 1.6 4.3 5.9 3.3 3.3 0.4 0.9 1.6 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.