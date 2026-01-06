La piste Wizards est chaude pour Trae Young

Au regard des résultats des Hawks avec et sans lui, les rumeurs autour de Trae Young risquaient de s’intensifier dans les prochains jours, alors que la « trade deadline » est fixée au 5 février.

Mais ESPN va aujourd’hui plus loin, rapportant que ses dirigeants et ses agents font en sorte de lui trouver une nouvelle équipe depuis quelques jours !

Quelques instants auparavant, Marc Stein indiquait déjà que les Wizards pourraient récupérer, sous peu, le meneur All-Star. En échange, notamment, du contrat expirant de CJ McCollum. Quand Marc J. Spears (ESPN) expliquait, lui, que Trae Young était désormais « ouvert à l’idée » d’un départ d’Atlanta.

La fin d’un cycle à Atlanta

Présent chez les Hawks depuis 2018, le joueur de 27 ans semblait être arrivé à la fin d’un cycle en Géorgie. L’été dernier, aucune prolongation de contrat ne lui avait été proposée et, depuis, entre l’émergence de Jalen Johnson et les présences de Dyson Daniels et Nickeil Alexander-Walker, ou ses difficultés en défense, on pouvait logiquement penser que ses dirigeants étaient enclins à s’en séparer.

D’autant que les résultats de l’équipe (17 victoires – 20 défaites, 10e place à l’Est) ne sont pas bons et que Trae Young ne tourne plus qu’à 19.3 points et 8.9 passes de moyenne (à seulement 42% au shoot et 31% à 3-points).

À noter que le meneur aura la possibilité de tester le marché l’été prochain qu’en cas de transfert, la franchise qui le récupérera va potentiellement devoir lui proposer un nouveau contrat à la fin de la saison.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.