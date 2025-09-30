Trae Young met sa prolongation de contrat de côté

Éligible depuis cet été à une prolongation de contrat, pouvant grimper à 229 millions de dollars sur quatre ans, Trae Young n'a pourtant rien reçu de la part de ses dirigeants, qui préféreraient attendre 2026 pour éventuellement re-signer leur quadruple All-Star.

Alors, au cours du ‘media day' des Hawks, l'intéressé a forcément été invité à évoquer cette « non prolongation », qui pourrait engendrer quelques rumeurs…

« Je ne sais pas si le mot déception est le bon, car je suis juste tellement concentré… » assure-t-il simplement. « Je suis plus que content de notre équipe. Je me sens privilégié. Rien ne me prenait la tête ou ne me stressait. Si quelque chose devait arriver, ce serait arrivé. Sinon, j'ai encore du temps. »

Assumer ses responsabilités sur le terrain

À l'écouter, Trae Young se fiche donc de sa situation personnelle, car Atlanta semble enfin avoir une équipe capable de viser haut dans la conférence Est. Et c'est tout ce qu'il recherche, à tout juste 27 ans.

« Je suis concentré sur l'équipe, sur le présent » insiste-t-il ainsi. « J'ai une super équipe pour commencer la saison et on ne peut pas dire que ça a toujours été le cas… Donc je suis encore plus excité par rapport à ça. Qui sait de quoi sera fait mon avenir ? Pour l'instant, je suis ici et je suis prêt à me mettre au boulot. »

Une chose est sûre, Trae Young touchera 46 millions de dollars cette saison et, dans un an, il devra accepter ou refuser sa « player option » de 49 millions de dollars. En l'état, il n'a aucun intérêt de forcer son départ des Hawks, d'autant qu'il s'est impliqué dans les recrutements estivaux de sa franchise.

« On essaie de gagner » rappelle ensuite le meneur. « C'est excitant d'être entouré par tous ces gars-là, avec plus de voix qui savent ce que ça implique de gagner au plus haut niveau. Mais je dois aussi assumer mon rôle et aider l'équipe à gagner. »

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ☆ ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ☆ ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ☆ ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ☆ ATL 76 36 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.