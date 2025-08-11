Pas de prolongation avant 2026 pour Trae Young ?

Comme Luka Doncic ou De'Aaron Fox, Trae Young aurait pu profiter de l'été pour signer une prolongation de contrat. Sauf que les Hawks n'ont pas l'intention de lui proposer quoi que ce soit cette année, rapportent Marc Stein et Jake Fischer. Comme sous-entendu par Marc Spears il y a quelques jours.

À la place, ses dirigeants préféreraient plutôt attendre un an, et donc l'été 2026, afin de re-signer leur meneur All-Star, pourtant éligible à un renouvellement de contrat (229 millions de dollars sur quatre ans) depuis le 6 juillet. Initialement frustré, l'intéressé serait dorénavant « résigné » à l'idée de rempiler à Atlanta dès 2025.

Quoi qu'il en soit, Trae Young touchera 46 millions de dollars la saison prochaine et, dans un an, il devra prendre une décision : accepter ou décliner sa « player option » de 49 millions de dollars pour 2026/27. En l'état, le joueur de bientôt 27 ans n'aurait de toute façon pas en tête de forcer son départ des Hawks, d'autant qu'il s'est fortement impliqué dans les recrutements estivaux de sa franchise.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ☆ ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ☆ ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ☆ ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ☆ ATL 76 36 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.