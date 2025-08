Trae Young frustré de ne pas être encore prolongé ?

Le 7 juillet, Trae Young laissait un message assez énigmatique sur ses réseaux sociaux. Un simple sablier, synonyme d'attente. Mais qu'attendait le meneur de jeu des Hawks ? Il est fort probable que ce soit une prolongation de contrat.

En effet, le joueur pourrait prolonger son contrat à Atlanta pour 229 millions de dollars et quatre saisons supplémentaires. Soit le même contrat paraphé par De'Aaron Fox avec les Spurs, mais l'offre n'est pas arrivée sur la table pour l'instant…

« De ce que j'entends, à ce stade et on peut le dire vu son tweet, et je l'ai vu pendant les Finals : je crois qu'il est déçu que ça n'arrive pas, que l'offre ne soit pas là », indique le journaliste d'ESPN, Marc Spears, qui ne serait pas étonné de voir la situation évoluer lors de l'été 2026.

Trae Young est encore sous contrat pour deux ans et sa dernière saison, en 2026/27, est une « player option ». En clair, sans prolongation, le All-Star pourrait être libre dès la prochaine intersaison.

Nul doute que la saison à venir sera donc capitale, surtout que la star a joué un rôle important dans le recrutement estival de la franchise, avec les arrivées de Nickeil Alexander-Walker et Luke Kennard. Sans oublier qu'avec Kristaps Porzingis, les Hawks peuvent enfin avoir des ambitions.

Une nouvelle saison décevante ou ratée et c'est peut-être l'avenir de Trae Young à Atlanta qui sera en danger. Plusieurs franchises, d'après les récentes indiscrétions de Shams Charania, surveilleraient d'ailleurs cette situation avec attention.

⌛️ — Trae Young (@TheTraeYoung) July 6, 2025

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ☆ ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ☆ ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ☆ ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ☆ ATL 76 36 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.