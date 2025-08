Luka Doncic prolonge aux Lakers jusqu’en 2029 !

On s'attendait à ce que Luka Doncic prolonge chez les Lakers dès le 2 août, jour où il y était éligible, et il n'a effectivement pas traîné, puisqu'il a accepté l'offre de 165 millions de dollars sur trois ans de sa franchise ! L'annonçant lui-même sur ses réseaux sociaux, avant de se tourner vers l'EuroBasket avec la Slovénie.

Dans le détail, le Slovène touchera toujours 46 millions de dollars en 2025/26, auxquels viennent s'ajouter 51 millions de dollars en 2026/27, 55.1 millions de dollars en 2027/28 et 59.2 millions de dollars en 2028/29. Néanmoins, la dernière année n'est pas garantie car il s'agit d'une « player option ».

« Je suis vraiment reconnaissant envers la franchise des Lakers, mes coéquipiers et les fans pour avoir accueilli ma famille et moi avec autant de soutien et de gentillesse depuis le premier jour » a réagi le Slovène. « C’est une organisation incroyable, et je crois sincèrement en ce que nous construisons ensemble. Je vais continuer à travailler aussi dur que possible pour ramener un autre titre à Los Angeles et rendre fière la Laker Nation. Ce n’est que le début. Je suis enthousiaste pour la suite et impatient de continuer à construire quelque chose de spécial avec cette équipe. »

Le pactole en 2028 ?

Cela n'a rien de surprenant, quand on sait que Los Angeles a fait en sorte de répondre aux demandes de son nouveau patron, particulièrement impliqué dans les recrutements de Deandre Ayton puis Marcus Smart. En revanche, on aurait pu penser que Luka Doncic re-signe pour quatre ans (et 229 millions de dollars), mais il préfère se donner la possibilité d'être libre à l'été 2028.

Pas anodin, quand on sait que l'ancien joueur des Mavericks aura 10 ans d'ancienneté en 2028/29 et qu'il pourra alors parapher un nouveau contrat de 417 millions de dollars sur cinq ans, toujours avec les Lakers ! De quoi rattraper les 116 millions de dollars qu'il a perdus en étant transféré en février dernier…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.