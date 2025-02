Le GM des Mavericks raconte les dessous du transfert de Luka Doncic

« Mon métier est de prendre des risques ». C’est en substance ce qu’a répondu Nico Harrison, le GM de Dallas, à propos de son choix de transférer son « franchise player » Luka Doncic aux Lakers, contre Anthony Davis. On pensait tous que le Slovène effectuerait toute sa carrière aux Mavericks, comme son prédécesseur Dirk Nowitzki. Les Mavericks récupèrent un intérieur fragile, certes déjà titré et 10 fois All-Star, et cet échange est du jamais vu dans l’histoire de la NBA.

« Je comprends qu’on soit choqué au départ », avoue Harrison, ancien haut dirigeant de Nike, déjà auteur de plusieurs gros coups avec les venues de Kyrie Irving puis Klay Thompson. « Mais je crois que nous nous sommes positionnés pour gagner maintenant et aussi pour gagner à l’avenir, et c’est en fin de compte l’objectif et la raison pour laquelle nous sommes ici. C’est à moi de prendre les décisions difficiles qui placent nos objectifs au premier plan. »

Puis Harrison explique au Dallas Morning News comment lui et Rob Pelinka sont parvenus à s’entendre. D’abord, le GM des Mavericks a rappelé qu’il connait Pelinka depuis 20 ans, et il y a un mois, le 7 janvier selon Marc Stein, ils ont discuté « basket-ball ». « Soudain, on en était à se dire : « Est-ce qu’on serait capables de faire ça ? ». Alors que les Lakers sont justement à Dallas, Pelinka lui demande s’il est sérieux, et Harrison ne ferme pas la porte… « Cela a pris forme au cours des trois dernières semaines » précise Harrison.

Les Mavericks avaient peur de perdre Luka Doncic à la « free agency »

Ce qu’on sait, c’est que c’est Harrison qui a approché les Lakers pour le transfert de Doncic. Nouveau propriétaire de la franchise, Patrick Dumont avait donné son feu vert, et c’est donc samedi, vers 21h00, heure de Los Angeles, que les deux franchises ont dégainé. Harrison a envoyé un SMS et appelé Doncic, mais le Slovène ne lui a pas répondu : « J’imagine qu’il n’a pas envie de me parler… »

Pourquoi les Mavericks étaient ouverts à un transfert de Luka Doncic ? Parce que le Slovène avait la possibilité de prolonger l’été prochain pour 345 millions de dollars sur cinq ans, et clairement, les dirigeants n’étaient pas disposés à le lui offrir. « Nous avons vraiment le sentiment d’avoir pris les devants ce qui allait être un été tumultueux, puisqu’il est éligible pour le supermax et qu’il est à un an de pouvoir être free agent », poursuit Harrison. « Nous avons donc l’impression d’anticiper. On savait qu’il y avait des équipes, et elles l’ont fait savoir, qui s’étaient mis en position de pouvoir essayer de le signer une fois qu’il sera disponible ».

Répondre au défi physique des Cavaliers ou des Celtics

Une fois que la décision de transférer Doncic est prise, il faut trouver le joueur idéal pour renforcer l’équipe. Ce sera donc Anthony Davis, l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, et l’un des meilleurs intérieurs tout simplement. « Je pense que c’est la défense qui fait gagner des titres » se justifie encore Harrison. « Et je pense que récupérer un pivot membre des All-Defensive Teams et des All-NBA Teams, avec un état d’esprit défensif, nous donne une meilleure chance. Nous sommes construits pour gagner à court et moyen terme. »

« Construits » pour répondre aux Cavaliers, aux Celtics et aux Nuggets, avec la paire Davis-Gafford ou David-Lively sous le cercle. « Si vous regardez les Cavaliers, c’est ce que vous allez voir… Anthony va probablement terminer les matches au poste 5, mais vous allez les voir jouer ensemble. Et quand les Lakers ont gagné, il a joué au poste 4 ».