Marcus Smart salue le rôle de Luka Doncic dans sa venue aux Lakers

Marcus Smart est officiellement un Laker. Libéré par les Wizards afin de pouvoir retrouver une franchise ambitieuse, l'ancien meneur emblématique des Celtics rejoint donc l'ennemi juré.

Son arrivée a notamment été saluée par Rob Pelinka, convaincu que l'expérience et la polyvalence de Marcus Smart vont apporter un gros plus au groupe.

« L'arrivée d'un joueur comme Marcus Smart dans notre effectif nous permet d'être compétitifs au plus haut niveau », a déclaré le président des opérations basket des Lakers. « Marcus incarne parfaitement ce que signifie donner la priorité à la victoire avant tout, qu'il s'agisse d'être décisif en défense ou de marquer des paniers cruciaux dans les moments clés des matchs les plus intenses. Il connaît et comprend ce que signifie de gagner en playoffs et sera une voix clé dans notre groupe. Entourer nos stars de joueurs polyvalents comme Marcus est essentiel à notre vision globale de la façon dont nous voulons jouer et gagner la saison prochaine ».

Plus qu'un coup de pouce

Lors de son premier passage face aux médias en tant que Laker, Marcus Smart a pour sa part tenu à saluer le rôle de Luka Doncic dans sa venue. Le meneur slovène a su trouver les bons mots pour le convaincre de le rejoindre.

« Quand tu as un gars comme Luka qui t'appelle, qui prend de tes nouvelles, qui te demande où ça en est, voir si tu veux venir et rejoindre un projet spécial qu'il est en train de mettre en place là-bas, et le fait qu'il dise qu'il aimerait vraiment pouvoir compter sur mon aide, ça signifie beaucoup », a-t-il déclaré. « J'ai beaucoup affronté Luka, et j'ai souvent été de l'autre côté sur des moments de Luka Magic. Et là, pouvoir venir et de jouer à ses côtés, ça en dit long également ».

Luka Doncic avait ainsi demandé de l'aide sur le plan défensif, et Marcus Smart, ancien Défenseur de l'année (2022) et trois fois membre de la All-Defensive First Team (2019, 2020 et 2022), est forcément un renfort de choix.

« Je ne dirais pas que nous avions une relation, mais il y avait toujours un respect mutuel, après chaque match, on s'envoyait toujours des fleurs, en nous encourageant mutuellement », a ainsi ajouté Marcus Smart.

Désormais, il va essayer de mettre derrière lui les deux dernières années frustrantes, marquées par les blessures.

Alors que les Lakers ont rappelé qu'il n'était peut-être pas passé loin de débuter sa carrière à Los Angeles. En 2014, il avait ainsi passé des essais avec la franchise avant la Draft, mais les Celtics l'avaient choisi en 6e position. Avec leur 7e choix, les « Purple & Gold » avaient de leur côté récupéré Julius Randle.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.3 8.8 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.0 3.8 4.8 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.6 4.3 2.6 2.0 3.1 0.2 14.4 2024-25 * All Teams 34 20 39.3 34.8 76.1 0.5 1.6 2.1 3.2 1.6 1.1 1.6 0.3 9.0 2024-25 * MEM 19 21 35.8 32.2 83.3 0.7 1.5 2.3 3.7 1.6 1.2 1.8 0.3 8.7 2024-25 * WAS 15 19 44.0 39.2 68.6 0.3 1.7 1.9 2.5 1.5 1.1 1.3 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.