Les Lakers ont répondu aux trois demandes de Luka Doncic

Si LeBron James est passé au second plan chez les Lakers, c'est que la franchise a donné les clés à Luka Doncic.

Le Slovène est sous contrat jusqu'en 2027 mais il peut tester le marché dès la saison prochaine… à moins qu'il ne prolonge à Los Angeles à partir du 2 août, date à laquelle il devient éligible à une prolongation. Va-t-il parapher la maximum, à savoir 229 millions de dollars sur quatre ans ? Ou bien un contrat de plus courte durée ?

En tout cas, à Los Angeles, on s'adapte du mieux possible aux requêtes de l'ancien « franchise player » de Dallas.

D'après The Athletic, Luka Doncic avait ainsi réclamé « un pivot mobile capable de finir au cercle ainsi que de l'aide au shoot et en défense ». Résultat : Deandre Ayton, Jake LaRavia et Marcus Smart sont arrivés.

Est-ce que ça suffira à faire des « Purple & Gold » un véritable candidat au titre ? On peut s'interroger mais, en tout cas, la franchise fait tout son possible pour répondre aux exigences de son nouveau leader.

Un nouveau leader d'ailleurs particulièrement investi dans les recrutements de Deandre Ayton et de Marcus Smart.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.