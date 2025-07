Du rififi entre LeBron James et les Lakers ?

Voilà qui ne manquera pas d'alimenter les rumeurs de divorce entre LeBron James et les Lakers. Car, d'après ESPN, il y aurait aujourd'hui une vraie fracture entre le « King » et les dirigeants californiens, puisque ces derniers auraient choisi de faire de Luka Doncic, impliqué dans toutes les décisions, le nouveau visage de la franchise. Une prolongation viendrait d'ailleurs le confirmer…

Toujours est-il que, pour la première fois de sa carrière, le quadruple champion NBA ne serait donc plus le numéro un, mais bien le numéro 2 d'une équipe. Confirmant ce que laissait déjà entendre Rich Paul, son agent, quand il a activé sa « player option » de 52.6 millions de dollars pour rester à Los Angeles.

« LeBron veut se battre pour le titre. Il sait que les Lakers construisent pour l'avenir. Il le comprend, mais il tient à avoir une chance réaliste de tout gagner. Nous apprécions beaucoup le partenariat que nous avons eu durant sept ans avec Jeanie [Buss] et Rob [Pelinka] et nous considérons les Lakers comme un élément essentiel de sa carrière. Nous comprenons qu'il est difficile de gagner maintenant tout en préparant l'avenir. Nous voulons évaluer ce qui est le mieux pour LeBron à ce stade de sa vie et de sa carrière. Il veut que chaque saison qu'il lui reste compte et les Lakers le comprennent, le soutiennent et veulent ce qu'il y a de mieux pour lui. »

Bien sûr, privilégier Luka Doncic et ses 26 ans à LeBron James et ses 40 ans dans une optique de construction sur le long terme n'a rien de surprenant. C'est même tout à fait logique. En revanche, c'est la manière de faire des Lakers depuis plusieurs mois qui dérangerait sérieusement le clan James.

Le « King » n'est plus souverain en son royaume

Déjà, contrairement à son coéquipier slovène, le quadruple MVP n'aurait pas été prévenu de la vente à venir des « Purple & Gold », passés des mains de la famille Buss à Mark Walter. Ensuite, il n'aurait pas été approché pour une prolongation de contrat, alors qu'il aurait très bien pu décliner sa « player option » afin de mieux renégocier un contrat de type « 1+1 », comme il le fait depuis quelques années. Et ainsi éviter de se retrouver libre de tout engagement dans un an, comme si son futur départ était accepté.

En outre, LeBron James n'aurait pas non plus été tenu au courant du transfert de son grand ami Anthony Davis, sacrifié en février dernier pour faire venir Luka Doncic. Au début, le « King » croyait carrément à une blague, mais il avait fini par ne pas en tenir rigueur, respectant grandement « Luka Magic » et comprenant surtout les raisons qui ont poussé les dirigeants de Los Angeles à mettre cet échange en place.

Ce sont en tout cas autant d'événements, révélés par ESPN, qui ont refroidi les relations entre le futur Hall of Famer et l'équipe où il évolue depuis 2018/19. De quoi relancer les rumeurs de transfert de l'intéressé ? Pas impossible, d'autant plus si celui-ci ne s'y retrouve pas dans les plans à court terme des Lakers car, à bientôt 41 ans, l'horloge tourne dangereusement et il ne peut pas se permettre de perdre un an au sein d'une franchise qui pourrait, elle, se montrer trop attentiste en pensant plutôt à… 2027.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.