LeBron James : « Vous savez tous que Luka est mon joueur préféré depuis un moment »

C’est un duo de rêve, un vrai passage de flambeau entre deux légendes de leur génération, et mardi soir, ils étaient ainsi l’un à côté de l’autre sur le banc des Lakers. Tout le monde a encore du mal à réaliser, mais LeBron James et Luka Doncic vont jouer ensemble !

« Tout cela ne me semblait pas encore réel jusqu’à ce que je voie Luka aujourd’hui et que je voie un clip d’AD au shootaround de Dallas », sourit LeBron James. « C’est à ce moment-là que j’ai compris que c’était réel. »

Une transition naturelle

Plus sérieusement, le quadruple MVP prévient qu’il n’a aucunement envie de partir, comme certains ont pu le laisser entendre. « Si cette venue m’avait tracassé, j’aurais dégagé ma clause anti-transfert, et je serais parti. Je suis ici, et je suis engagé avec les Lakers, en tant que leader et l’un des capitaines. C’est mon boulot de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible pour les nouveaux. »

Sur sa future cohabitation avec Luka Doncic, il n’est absolument pas inquiet. « Cela donnera ce qu’on a envie que ça donne… Ça ne prendra pas longtemps. Je peux jouer avec n’importe qui, et je pense que lui aussi. Donc, on va bien fonctionner ensemble. Je pense que vous savez tous que Luka est mon joueur préféré en NBA depuis un bon moment. J’ai toujours essayé de jouer de la bonne manière et d’inspirer la prochaine génération. Et Luka en fait partie. Maintenant, on est coéquipiers, donc la transition se fera très naturellement. »

L’émotion des « adieux » avec Anthony Davis

Outre Luka Doncic, les Lakers ont récupéré Maxi Kleber et Markieff Morris. Tout s’est passé dans la nuit de samedi à dimanche, et LeBron James confirme qu’il n’était au courant de rien, et qu’il a été très surpris d’apprendre qu’Anthony Davis était transféré.

« J’étais très touché, évidemment… Nous venions de remporter une grande victoire. Une énorme victoire au Garden. Je n’étais pas dans le coup, comme vous avez pu le lire dans la presse. J’étais en train de dîner avec ma famille et j’ai appris la nouvelle et la première fois que je l’ai entendue, j’ai pensé que c’était un mensonge » poursuit-il. « J’ai pensé qu’il s’agissait d’un canular, que des gens s’amusaient ou autre chose. AD m’a contacté par FaceTime et j’ai parlé avec lui pendant un bon moment, et même quand j’ai raccroché avec lui, ça ne me semblait toujours pas réel ».

Qu’a-t-il retenu de cet appel avec Anthony Davis, bien plus qu’un simple coéquipier pour LeBron ?

« C’était vraiment un moment bizarre, inconfortable, un moment de vérité pour nous. Le simple fait de savoir qu’il allait partir a été très, très difficile. J’ai pu voir à quel point il était choqué, évidemment. Et il l’a probablement vu sur mon visage aussi. Mais au final, j’ai conscience que c’est le fonctionnement même du basket, et ce n’est pas moi qui ai pris la décision. »