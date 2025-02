Les Lakers prennent leur revanche chez les Clippers

Après un premier Clippers – Lakers à l’Intuit Dome où les locaux avaient assumé leur premier tour du propriétaire face à leurs voisins il y a à peine plus de deux semaines, les « Purple & Gold » n’ont pas tendu l’autre joue. Sous les yeux de Luka Doncic, le derby de L.A. a même été à sens unique, remporté de main de maître par les Lakers (97-122).

Le match part sur des bases très élevées offensivement, les deux équipes étant plus concentrées à accélérer le tempo qu’à s’interposer face aux attaquants. Le trio majeur du soir côté Lakers, LeBron James – Austin Reaves – Rui Hachimura, s’occupe de tout. Surtout, les Clippers ne sont pas aussi adroits que leurs voisins.

Les Lakers haussent le ton en défense, tout en maintenant le pied sur l’accélérateur. Et la recette fonctionne, même avec un passage de LeBron James sur le banc. Le retour de « LBJ » en fin de premier quart-temps est la cerise sur le gâteau à la distribution puis à la finition avec deux paniers à 3-points dans la dernière minute. Les Lakers terminent la période sur un 20-4 pour refroidir l’Intuit Dome avec un écart maximum de 18 points.

Et la belle série des hommes de JJ Redick n’est pas terminée. Loin d’être la meilleure équipe de la ligue au shoot extérieur, les Lakers sont dans une belle soirée question adresse. Et ils exploitent le filon à fond : tout passe près du cercle ou derrière l’arc. Les Clippers n’ont aucune solution pour stopper l’hémorragie et un nouveau tir lointain de Dorian Finney-Smith permet aux visiteurs de mener de 24 longueurs après un quart d’heure de jeu.

+23 à la mi-temps

Les stars James Harden et Kawhi Leonard ne pèsent pas assez (4/16 cumulé à la pause), au contraire d’un impeccable LeBron James (21 points, 5 passes) pour le plus grand plaisir de Luka Doncic sur le banc. Le navire Clippers prend complètement l’eau : 50-73 à la mi-temps !

Avec 23 points de retard, les locaux retrouvent un peu de vie et de dureté. Les Clippers défendent davantage et s’offrent quelques points faciles en retour. Le match semble même relancé le temps d’un instant après un dunk en contre-attaque de Derrick Jones Jr (66-79). Mais Austin Reaves calme immédiatement les ardeurs des Clippers pour lancer un 7-0 et remettre la bande de Tyronn Lue dans les cordes. Et elle ne s’en remettra jamais complètement. Ivica Zubac frustré et sanctionné d’une technique pour avoir poussé Jarred Vanderbilt est l’illustration parfaite de la soirée de « LAC », jamais en mesure de faire douter les Lakers.

C’est même en contrôle total que ces derniers vivent la deuxième période, en contrôlant en défense comme au rebond. Tyronn Lue est vite résigné et se passe de la quasi intégralité de son cinq majeur dans le quatrième quart-temps. La fin de match est anecdotique, et Bronny James en devient la star en offrant un burger gratuit à tous les spectateurs avec deux lancers-francs ratés, puis son premier tir à 3-points en carrière pour se remettre à l’endroit. Les Lakers s’offrent un succès autoritaire et mérité.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La première période modèle des Lakers. Les Angelinos vont décidément beaucoup mieux. Et JJ Redick avait bien préparé son plan mardi soir : une défense intense pour empêcher les pénétrations et des options offensives ciblées. Ses joueurs ont répondu à l’appel avec 60.9 % au tir, dont un superbe 11/19 à 3-points au repos, et un avantage de +9 au rebond. La partie était déjà pliée, d’autant que les Lakers n’ont pas desserré l’étau défensivement jusqu’au bout. Une sacrée réaction après avoir été mené de 15 points à la pause deux semaines et demi plus tôt contre ce même adversaire.

– Le duo Harden – Leonard muselé. 2/12 pour James Harden. 4/11 pour Kawhi Leonard et seulement 23 minutes de jeu. Le duo vedette des Clippers est passé à côté de sa soirée avec 18 points cumulés. La montée en puissance de Kawhi Leonard dernièrement ne s’est pas confirmée, et l’ailier n’a une fois de plus pas joué du tout en quatrième quart-temps.

