Les Clippers remportent le premier derby de L.A. à l’Intuit Dome

Dans un contexte spécial à plus d’un titre, les Clippers se sont offert leurs voisins les Lakers dans le premier derby où les « Purple & Gold » étaient réellement en position de visiteurs après 25 ans de cohabitation. Le déplacement est court, mais ils ont pu sentir qu’ils n’étaient clairement pas à la maison à l’Intuit Dome, où les Clippers ont signé leur sixième victoire consécutive (116-102).

Dès le début de match, les Clippers donnent le ton avec Norman Powell comme premier détonateur avec les sept premiers points des siens. LeBron James répond de loin, mais à l’exception du duo James – Anthony Davis, l’équipe de JJ Redick peine à mettre en place son attaque. Sans forcer, et avec Kawhi Leonard dans le rôle de créateur, les locaux prennent les devants (32-26 à la fin du premier quart-temps).

Trop esseulé dans le premier acte, LeBron James reçoit cette fois un peu d’aide de ses seconds couteaux pour alimenter la marque pendant que le meilleur marqueur de l’histoire distribue le ballon. Austin Reaves, Gabe Vincent, Dalton Knecht, Max Christie… Tout le monde y va de son panier pour maintenir les Lakers dans le coup. Reste que scorer est une chose, bien défendre en est une autre.

Norman Powell et Kevin Porter Jr s’amusent sur les lignes extérieures. Puis au jeu des rotations, les Clippers reprennent leur domination près du cercle quand leurs adversaires retombent dans leurs travers offensifs. D’un 12-1, les locaux s’envolent pour rentrer aux vestiaires avec une avance conséquente de 15 points (64-49).

Jusqu’à 26 points d’avance

La mainmise des Clippers est toute aussi grande en début de deuxième période. La défense des Lakers est absente, et chacun de joueurs de Tyronn Lue est bien dans son rôle : James Harden en distributeur en chef, Ivica Zubac pour contrôler sous le cercle, et Kawhi Leonard en patron pour enfoncer le clou. L’ailier est irrésistible le temps de deux minutes où il inscrit huit points avec toute sa panoplie offensive. Sans réponse, les Lakers se laissent décramponner minute après minute, et le derby vire à l’humiliation avec un écart maximum de +26 (90-64).

La réaction des visiteurs est tardive et contraint James à revenir bien plus tôt que prévu en jeu. Mais elle a le mérite de laisser un peu de suspense, avec un 11-0 en fin de troisième quart-temps pour limiter la casse à -15.

Ce suspense ne s’intensifiera pas davantage. Les Clippers sont en contrôle, à l’image d’Ivica Zubac impérial et proche d’un nouveau match en 20 points – 20 rebonds. Leonard sur le banc, le trio Zubac – Harden – Powell assure l’essentiel malgré davantage de maladresse. Le bon passage de Rui Hachimura (10 points dans le 4e quart) ne change rien, alors que le tandem James – Davis, entre fatigue et reprise, cumule un affreux 1/11 au tir sur la période. Les Lakers atteignent péniblement les 100 points et repartent tête basse.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Collectif et défense, maîtres mots des Clippers. Quatre joueurs terminent entre 19 et 22 points et avec une très belle efficacité globale, hormis James Harden, moins en réussite. Mais le poids du quatuor a été réel, là où les six joueurs des Lakers au-dessus des dix unités ressemble à un trompe l’œil tant les apports des uns et des autres a été intermittent. Ce que n’ont pas n’ont pas non plus été les Clippers en défense, verrouillant bien l’attaque des Lakers parfois complètement sclérosée.

– Anthony Davis dominé par Ivica Zubac. De retour d’un match d’absence, « AD » a été en souffrance face à son vis-à-vis des Clippers. Plus costaud et intense, Ivica Zubac a régné en maître sur la raquette avec 21 points, 19 rebonds et 3 contres, tout en limitant Anthony Davis à un petit 5/14.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.