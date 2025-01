Pour éviter de retourner à l’infirmerie, Kawhi Leonard avance à petits pas

Les Clippers ont signé leur retour à l’Intuit Dome lundi soir, dans le contexte des énormes incendies de Los Angeles, et Kawhi Leonard aussi. L’ailier, qui avait manqué la rencontre face aux Nuggets pour rester auprès de sa famille pendant cette épreuve, a en effet rejoué face au Heat.

C’est son troisième match de la saison et, comme les deux première fois, il n’a eu le droit qu’à vingt minutes. Pas une de plus. N’est-ce pas frustrant ?

« Je prends mon temps. Je l’ai fait par le passé et ça m’a conduit à rester sur le banc, donc ça va », répond Kawhi Leonard, 6 points dans cette victoire, sur son temps de jeu limité et le risque d’aller trop vite. « Je joue et j’essaie de faire mon boulot pour aider l’équipe à gagner. »

Le joueur n’est donc pas pressé d’avoir 30 ou 35 minutes pour s’exprimer. Il sait que l’objectif, pour lui comme pour les Clippers, c’est d’être en pleine forme en playoffs. Il a donc trois mois pour monter en puissance.

« Je me sens bien et tant que c’est le cas, je peux bouger rapidement et trouver mes positions au shoot. C’est ce que je recherche », confirme-t-il après avoir passé 61 minutes sur les parquets cette saison.

« Il travaille pour retrouver sa condition physique, son jeu, son rythme. Il n’a pas eu de training camp, de présaison, rien de tout ça, donc notre boulot c’est de lui rendre la vie facile », indique James Harden. « C’est un des meilleurs joueurs de la ligue et quand il aura retrouvé ses jambes, il sera très bon », conclut Ivica Zubac.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.4 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 3 20 32.3 38.5 33.3 1.0 2.3 3.3 1.3 0.7 1.3 1.0 0.0 8.7 Total 699 32 49.8 39.1 86.1 1.2 5.2 6.4 3.0 1.7 1.7 1.6 0.6 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.