Les incendies qui font rage autour de Los Angeles ne sont pas encore de l’histoire ancienne, mais le basket reprend petit à petit ses droits. Alors que les Lakers affrontaient les Spurs dans le même temps, les Clippers ont aussi retrouvé le chemin des parquets, avec en tête la situation dramatique qui se joue encore à quelques kilomètres seulement de l’Intuit Dome. Pour les Clippers, le mot d’ordre était « L.A. Strong » (Force à Los Angeles), floqué sur les t-shirts d’entraînement des joueurs, mais aussi dans les tribunes de la salle.

La francise longtemps restée dans l’ombre des Lakers a fait passer le soutien aux victimes des incendies avant toute rivalité sportive dans un message adressé par son speaker avant le coup d’envoi. « La fumée s’envolera, et les gens reviendront et reconstruiront, parce que c’est Los Angeles, et aujourd’hui, nous nous tenons tous ensemble, une équipe, un Los Angeles. »

« Mettre des sourires sur les visages »

Ironie du calendrier, les Clippers recevaient le Heat dans un match marqué notamment par le retour de Kawhi Leonard, qui avait été excusé contre Denver après avoir rejoint ses proches évacués. Kawhi Leonard a ainsi une maison à Pacific Palissades, là où le principal feu s’est déclenché et a ravagé près de 100 kilomètres carrés de terres.

« J’essayais juste de rassembler ma famille, m’assurer que tout le monde était à l’abri et sauf » a-t-il expliqué après la rencontre.

Sa performance individuelle, 6 points et 5 rebonds en 21 minutes, restera très anecdotique. Un seul chiffre a compté, les 11 points d’avance au buzzer final pour les locaux devant des tribunes assez logiquement plus clairsemées qu’à l’accoutumé (13 119 spectateurs sur les quelques 18 000 possibles).

« C’était difficile de comprendre ce que tout le monde traverse » a évoqué Tyronn Lue en conférence de presse. « Voir toute la ville et tous les habitants se mobiliser les uns pour les autres à faire ce qu’ils peuvent pour aider des amis, de la famille, des voisins… C’est un moment difficile. Donc nous essayons simplement d’encourager, essayer de donner du baume au cœur aux gens en jouant au basket, voir si on peut mettre des sourires sur les visages, faire que les gens se rassemblent, regardent le match et fassent quelque chose de différent. Essayer de se vider l’esprit. »

« Show must go on »

Visiblement touché, Tyronn Lue et les siens ont fait le boulot contre une équipe de Miami amoindrie par les absences de Jimmy Butler, toujours suspendu, et de Bam Adebayo, touché au dos.

Dans le vestiaire aussi, il était pourtant difficile de chasser ce qui se passait ailleurs dans la ville. « Les gens perdent tout, et vous, vous devez rester concentré sur le basket » a expliqué Norman Powell, meilleur marqueur des siens avec 29 points. « C’est compliqué de se concentrer comme si de rien n’était. » L’essentiel était alors de tout donner, pour que les spectateurs oublient, au moins 48 minutes de jeu, la catastrophe.

Cela pourrait malheureusement ne pas durer, alors que les vents vont se renforcer, augmentant sensiblement le risque de départs de feu dans les 48 prochaines heures. Les Clippers doivent rejouer à domicile mercredi contre les Nets.