Victor Wembanyama et les Spurs reprennent en beauté chez les Lakers

Avant de disputer deux matchs à Paris contre les Pacers la semaine prochaine, Victor Wembanyama et les Spurs ont mis un terme à leur série noire de trois défaites face à des Lakers en panne sèche dans le dernier quart-temps. Les mots durs du Français (« on ne mérite pas plus de victoires ») ont semble-t-il remis les Spurs d’aplomb… De quoi gâcher l’ambiance pour la cérémonie de retrait du maillot de Michael Cooper.

Les mains actives des Lakers (6 interceptions dans le premier quart-temps) avaient d’abord permis aux Californiens de rester au contact avant de passer devant dès l’entame du deuxième quart-temps. Plus en rythme en attaque sous l’impulsion d’un Anthony Davis tranchant (30 points et 13 rebonds) et en réussite aux tirs (54.5 %), les Lakers ont compté jusqu’à 11 points d’avance, avant la pause (55-44).

Un 37-13 dans le dernier quart-temps pour les Spurs !

Dans le sillage de son trident offensif Vassell – Castle – Wembanyama, les Spurs vont petit à petit éteindre l’enthousiasme des Lakers. Car après une opération portes ouvertes dans le deuxième quart-temps, les Spurs ont clairement remis de l’ordre en défense. De l’autre côté du terrain, « Wemby » s’est même payé le luxe de claquer, tranquillement, un « windmill » en contre-attaque à la fin du 3e quart-temps.

La suite ? Un improbable 37-13 dans le dernier quart-temps et une fin de match totalement maitrisée face à des Lakers à bout de souffle, avec un Chris Paul en double-double pour la 10e fois de la saison (13 points – 10 passes).

Alors que le premier match entre les Spurs et les Lakers initialement prévu samedi n’a pas pu avoir lieu en raison des incendies à Los Angeles, les Spurs (10es, 19 victoires – 19 défaites) recevront les Grizzlies pour un « back-to-back » à San Antonio en fin de semaine avant de rallier Paris. Les Lakers, (7e, 20 victoires – 17 défaites), recevront le Heat, le 15 janvier.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Stephon Castle, le facteur X. Auteur de dernières sorties discrètes ces derniers temps, le n°4 de la Draft 2024 a livré un match de patron avec 23 points à 10/16 aux tirs en 36 minutes. Surtout, il a été le détonateur côté texan, avec 14 points à 6/7 aux tirs dans le seul 3e quart-temps.

— Un LeBron James passeur mais brouillon. Au-delà de ses 18 points, 5 rebonds et 8 passes, le « King » cumule 7 des 18 ballons perdus des Lakers. Quant LeBron bafouille son basket, c’est tout le jeu des Lakers qui tousse.

— Victor Wembanyama fait briller ses coéquipiers. Au-delà d’une nouvelle ligne de stats flatteuse (23 points à 10/17 aux tirs, 8 rebonds et 5 passes en 34 minutes), l’intérieur français a surtout mis Devin Vassel (23 points) et Stephon Castle (23 points) dans de bonnes dispositions pour permettre aux Spurs de signer un succès collectif (30 passes).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.