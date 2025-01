Une première à Milwaukee à oublier pour Victor Wembanyama

Après une centaine de rencontres NBA, Victor Wembanyama découvrait cette nuit le Fiserv Forum, la salle des Bucks. Si son duel avec Giannis Antetokounmpo avait mis le feu à la NBA la saison passée, il avait eu lieu au Frost Bank Center de San Antonio, et le Français n’avait pas eu l’occasion de jouer le « match aller » à Milwaukee.

C’est chose faite depuis cette nuit, et « Wemby » n’en gardera pas un très bon souvenir… Discret, à l’exception d’un magnifique « circus shot » ligne de fond, il rend une copie très moyenne dans la défaite des Spurs : 10 points à 4/10 aux tirs, 10 rebonds, 1 passe, 3 contres et 4 fautes personnelles.

« Dans tous les domaines, ils ont été meilleurs que nous. Ils étaient de meilleurs basketteurs que nous. On doit élever notre niveau de jeu » a déclaré le Français après cette 3e défaite de suite.

Défendu par le duo Giannis-Lopez, Victor Wembanyama a eu beaucoup de mal à trouver de bonnes positions, et le symbole de cette discrétion, c’est ce deuxième quart-temps terminé sans aucun point !

Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard restent très admiratifs

« Je pense que c’est une équipe plus aboutie aujourd’hui », poursuit Victor Wembanyama. « Ils ont l’air mieux. Ils ont l’air fantastique par rapport à leur début de la saison, et nous nous sommes améliorés aussi. Mais, je pense qu’ils nous ont pris au sérieux et qu’ils se sont donnés à fond. »

Côté Milwaukee, on avait bien conscience de défier un phénomène, et à l’image de Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo peut constater les progrès du Français. « Il possède un talent incroyable », a-t-il déclaré. « C’est probablement l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus à la télévision et contre lesquels j’aie jamais joués. Il est bien meilleur que lors de sa première année, et il va continuer à s’améliorer. Il a un très, très bel avenir devant lui. Il doit juste continuer à travailler sur son jeu, sur lui-même. Et jouer avec plaisir ».

Pour Damian Lillard, jouer face à « Wemby » est une expérience unique.

« C’est différent car même lorsqu’il est battu, il n’est pas battu ! » résume le meneur All-Star. « Même quand vous débordez votre joueur, il est là, toujours pas loin pour contrer ou vous obliger à changer votre trajectoire de shoot. Et en attaque, il peut tout faire… Il dribble, shoote à 3-points, va dans la raquette… Il est différent de n’importe quel autre joueur que j’ai affronté par sa taille, son envergure et ses qualités. »