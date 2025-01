Après 100 matchs en carrière, Victor Wembanyama place son nom parmi les légendes

Victor Wembanyama n’est pas passé à côté de son 100e match en carrière vendredi à Denver. L’intérieur des Spurs a été fidèle à ses dernières sorties : impressionnant offensivement, dominateur et surtout déterminant dans le succès de San Antonio chez le champion 2023. Sa magnifique ligne de statistiques du soir (35 points, 18 rebonds) et ce centième match sont l’occasion d’un coup d’œil dans le rétroviseur. Quelle est la place de « Wemby » dans les annales chiffrées de la NBA à ce stade de sa carrière ? Quelle que soit la catégorie, la réponse se situe bien souvent dans des hauteurs dignes de légendes du jeu.

22,7 points à 47,2%, 10,5 rebonds, 3,9 passes décisives, 3,7 contres, 3,6 balles perdues et 1,2 interception en 30,6 minutes, voilà pour les moyennes « brutes » de ces 100 premières sorties, déjà dignes d’appartenir à l’élite de la ligue sans distinction d’âge ou d’expérience. C’est simple : aucun joueur n’a tourné en 20 points – 10 rebonds – 3 passes – 3 contres et 1 interception de moyenne après cent matchs disputés. Dans le détail, et par rapport aux débuts d’autres grands noms, ces temps de passage donnent parfois le tournis.

Plus de points que LeBron ou Durant…

Sur les 45 dernières saisons, soit depuis l’apparition de la ligne à 3-points, seuls sept joueurs avaient déjà inscrit plus de 2 278 points après 100 matchs :

Michael Jordan (2 721)

Zion Williamson (2 524)

David Robinson (2 476)

Shaquille O’Neal (2 427)

Luka Doncic (2 332)

Terry Cummings (2 305)

Victor Wembanyama est ainsi sur des bases plus élevées que des scoreurs comme LeBron James ou Kevin Durant, pour ne citer qu’eux. S’il est impossible de préjuger de sa longévité, ses 22,7 points de moyenne avant 21 ans (avec au moins 50 matchs disputés) le place en cinquième position de tous les temps indique Associated Press derrière Zion Williamson (25,7 points), LeBron James (25), Luka Doncic (24,2) et Shaquille O’Neal (24,0).

… plus de contres que Olajuwon ou Mutombo

Un Shaq que Wembanyama rejoint également dans un cercle de jeunes premiers très restreint. Seul O’Neal (24 points et 14,2 rebonds) et Wemby ont tourné au-dessus des 20 points et 10 rebonds de moyenne avant de fêter leur 21 anniversaire, selon Statmuse.

Question contres aussi, ils sont très peu à avoir fait aussi fort aussi tôt (365) dans leur carrière, puisque seuls Manute Bol (425) et David Robinson (383) ont cumulé plus de « blocks » que Victor Wembanyama dans leurs cent premiers matchs en carrière. Des spécialistes comme Dikembe Mutombo, Hakeem Olajuwon ou encore Mark Eaton sont plus loin derrière. D’autres gloires de la NBA des années 50, 60 et 70 (Bill Russell, Wilt Chamberlain…) auraient certainement été de cette liste si la NBA avait comptabilisé les contres avant la saison 1970-1971.

… plus de réussites longue distance que Curry ou Thompson

Le profil rarissime de combinaison de taille, instinct défensif et qualité de tir extérieur place Victor Wembanyaùa dans une classe à part, puisqu’outre sa troisième place aux contres, il est aux portes du Top 10 au nombre de tirs à 3-points réussis (225) après 100 matchs en carrière, derrière le seul joueur au profil proche d’un intérieur, Lauri Markkanen. Wembanyama est le seul joueur à être à la fois dans le Top… 60 des deux catégories statistiques. L’évolution du jeu NBA toujours plus loin du cercle a beau fausser un peu la donne – le classement est ainsi dominé par Duncan Robinson, Brandon Miller et Anthony Edwards -, voir Victor Wembanyama devancer Stephen Curry (200), Klay Thompson (204) ou encore Trae Young (221) parmi les gâchettes les plus prolifiques a de quoi faire écarquiller quelques yeux.

Tout sauf égoïste, « Wemby » ajoute à ces totaux impressionnants 386 passes décisives, le cinquième plus gros total après 100 matchs pour un joueur intérieur, le troisième pour un joueur de plus de 2m10 derrière Bill Walton et Brad Daugherty.

« Cela va tellement vite, mais en même temps, cent matchs, c’est beaucoup d’expérience » a estimé Victor Wembanyama vendredi soir. « Comparé à la carrière de Chris (Paul), ce n’est rien (sourire). Mais c’est beaucoup d’expérience, beaucoup d’erreurs, de difficultés. Pas assez de victoires à mon goût aussi. Mais c’est une sacrée aventure, et ce n’est que le début. […] J’essaie de ne pas trahir celui que je serai au futur. » Celui-ci s’annonce radieux.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 29 33 48.7 36.2 87.5 1.9 8.4 10.3 3.9 2.1 1.0 3.6 3.9 25.9 Total 100 31 47.2 34.0 81.6 2.1 8.4 10.5 3.9 2.1 1.2 3.6 3.7 22.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.