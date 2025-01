Avec un superbe duel Victor Wembanyama – Nikola Jokic, les Spurs s’imposent à Denver !

San Antonio s’affirme encore un peu plus ! Les Spurs sont allés décrocher une victoire de prestige sur le parquet des Nuggets vendredi (110-113) au terme d’un gros combat, décidé dans ses ultimes moments. Le match dans le match entre Victor Wembanyama et Nikola Jokic a fait plus que tenir ses promesses, et c’est le Français qui en sort vainqueur, même si ce succès est avant tout collectif.

Il s’est construit dès le début de match, bien maîtrisé par les visiteurs. Maladroits de loin, les Spurs compensent par du rythme pour profiter de la défense sur transition une fois de plus fautive cette saison à Denver. Menés rapidement de neuf points, les Nuggets reviennent sur un premier coup de chaud de loin avec trois tirs longue distance en une minute. Il faut le retour aux affaires de Victor Wembanyama, bien aidé par Julian Champagnie (9 points tous les deux dans le premier quart), pour maintenir San Antonio aux commandes.

« Wemby » profite à fond des minutes sans Jokic, au repos et avec deux fautes, pour sanctionner le cinq small ball proposé par Mike Malone. Impérial au rebond, le Français y ajoute son adresse extérieure, et les Spurs reprennent leurs dix points d’avance (35-45, 16′). Denver est à la peine, même avec le retour des titulaires. Jokic donne le change face à Wembanyama et les deux hommes arrivent à la pause déjà en double-double. Mais l’écart d’efficacité entre les deux pivots (19 points à 6/16 et 10 rebonds pour le Serbe, 22 points à 9/12 et 13 rebonds pour le Tricolore) raconte une partie de cette première période. D’autant qu’après Champagnie, c’est Keldon Johnson qui joue les lieutenants dans le deuxième quart (13 points), +8 Spurs à la pause.

Un money time irrespirable

Comme contre les Hawks mercredi, la mi-temps redonne des jambes à Denver. Wembanyama est dans une période sans et enchaîne les erreurs, les Nuggets ne se font pas prier pour refaire leur retard. S’en suit une séquence folle où les deux équipes la jouent pistoleros, à toi et moi, et s’échangent les tirs à longue distance : sept en moins de trois minutes ! Wembanyama sorti, Jokic est monstrueux (18 points, 4 rebonds, 3 passes sur le seul troisième quart) mais les Spurs font le dos rond.

Les yeux dans les yeux pour débuter le dernier quart, les deux équipes offrent une superbe fin de match, pleine de suspense. Victor Wembanyama retrouve ses esprits et son jeu avec deux gros tirs de loin pour redonner l’avantage aux siens. Mais il est de courte durée, puisque les lieutenants de Denver mènent un 16-6, +2 Denver à l’entrée des cinq dernières minutes. Le money time est irrespirable, mais les Spurs ont de la ressource. Wembanyama touche moins le ballon mais attire la défense, pour mieux laisser Champagnie et Johnson sanctionner. Tout se joue sur la dernière possession, où les Nuggets peuvent tout renverser. Mais la défense des Spurs isole impeccablement Jokic, et la passe à l’opposée du MVP finit dans les mains de Devin Vassell. Game over, et succès mérité pour San Antonio.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Duel XXL entre Jokic et Wembanyama. Une ligne de stats noircie – 41 points, 18 rebonds, 9 passes, 2 interceptions – mais un pourcentage suspect (15/36) pour le premier, un gros double-double avec de l’adresse – 35 points à 14/21, 18 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres – mais huit balles perdues pour « Wemby »… Le choc des titans a été à la hauteur de l’affiche. Mais…

– Le collectif de San Antonio peut lui donner le droit de rêver. Ce sont bien tous les Spurs qui ont mené la charge dans les moments importants, de Chris Paul et ses 11 passes aux 31 points du duo Champagnie – Johnson en sortie de banc. Tout n’est pas passé que par Wembanyama, et c’est aussi ce qui fait de cette équipe un prétendant plus que jamais sérieux aux playoffs, avec seulement 1,5 victoire de retard au classement sur les Nuggets, quatrièmes, avant que les deux équipes ne se retrouvent dès la nuit prochaine dans le Texas.