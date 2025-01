Comment Nikola Jokic est-il devenu le meilleur shooteur à 3-points de NBA ?

Avec 30.7 points, 13 rebonds et 9.7 passes de moyenne, Nikola Jokic compile des stats absolument exceptionnelles cette saison. Ainsi, il est le troisième marqueur et rebondeur mais aussi le deuxième passeur de la ligue ! Mais peut-être que le chiffre le plus frappant, c’est celui de son adresse à 3-pts : 49.2% de réussite dans cet exercice.

Cette fois, personne ne fait mieux en NBA, et le Serbe a progressé de manière significative. Encore deux chiffres pour s’en convaincre. La saison dernière, il était à 35.9% derrière l’arc, et sa meilleure saison avant cela, c’était en 2017/18 avec 39.6% de réussite à 3-pts. On le voit, le saut en avant est très important et ne tombe pas du ciel.

Le triple MVP insiste sur l’aspect capital du shoot extérieur dans son jeu, car un bon tir aide autant le joueur en question que son équipe. Comme il voulait encore progresser et restait sur des playoffs 2024 décevants dans ce domaine (26%), il a voulu – littéralement – corriger le tir. Comme un Anthony Edwards par exemple.

« Avant la saison, on a parlé de son shoot, de ce qu’on pouvait en faire. On a décidé de mettre la balle plus près de son corps et d’éliminer les mouvements inutiles », décrit Ogi Stojakovic, assistant coach des Nuggets, pour The Athletic. « Il a essayé, ça lui convenait et ça aide beaucoup. De là, il s’agissait de répéter. »

Moins solliciter ses jambes

Les bases étaient déjà bonnes puisque Nikola Jokic est un shooteur à 3-pts fiable. Le souci se trouvait dans l’équilibre entre son jeu et son geste. C’est-à-dire ? Pivot qui aime le contact, il s’épuise au fil de la rencontre après avoir bataillé avec les défenseurs adverses. Dès lors, il était souvent très court en fin de rencontre.

Il a donc utilisé le temps entre les Jeux olympiques de Paris et la reprise en NBA pour apporter une différence à son tir. Il dégaine désormais plus haut et utilise plus ses bras et moins ses jambes, celles qui sont lourdes en fin de match. Et ça marche puisque jamais la star des Nuggets n’a tenté autant de tirs primés (4.6 de moyenne) et jamais, on l’a dit, elle n’a été aussi létale.

« Ce qu’on aime, c’est que ça lui demande moins d’énergie pour shooter », précise Ogi Stojakovic. « Après les Jeux olympiques, on s’est rendu compte qu’on devait épurer son tir et maintenant, c’est mieux. Son shoot est plus propre et il a davantage confiance. »

Et on sait à quel point la confiance est importante pour un shooteur de loin. Désormais l’homme le plus adroit de la ligue derrière l’arc, une arme parfaite pour durer dans le temps, Nikola Jokic n’en finit plus de s’améliorer.

« Avoir joué avec l’équipe nationale, ce qui est presque comme une série de playoffs de plus pour lui, quand chaque match et possession comptent, c’était bien. Il a commencé sa saison en bonne forme physique », conclut l’assistant coach de Denver. « On essaie continuellement d’ajouter des éléments à son jeu. Il est le meilleur joueur du monde depuis cinq ou sept ans et chaque période de sa carrière apporte de nouveaux défis. Il est tactiquement bien meilleur qu’il y a quelques années, et maintenant, on veut s’occuper de sa longévité. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 29 37 56.1 49.2 80.1 3.4 9.6 13.0 9.7 2.0 1.7 3.3 0.6 30.7 Total 704 32 55.8 35.9 82.6 2.7 8.2 10.8 7.0 2.7 1.2 2.9 0.7 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.