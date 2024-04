Ognjen Stojakovic, le vice-champion du monde des Nuggets

C’est peu dire que Ognjen Stojakovic a connu des derniers mois chargés, entre NBA et Coupe du monde.

Peu connu du grand public, il est depuis un an l’un des assistants de Michael Malone chez les Nuggets, avec lesquels il a été sacré en juin dernier. Depuis quelques mois, il est aussi l’un des assistants de Svetislav Pesic en équipe de Serbie, avec laquelle il a décroché une belle médaille d’argent il y a deux semaines.

« Ogi » a réalisé son rêve

Une expérience internationale inoubliable pour Ognjen Stojakovic, appelé et recruté en pleine finale de conférence par « Kari » Pesic, comme confié au Denver Post.

« C’était un rêve de gosse de faire partie de l’équipe nationale serbe », déclare celui qu’on appelle « Ogi ». « Le basket est une religion [pour nous]. Quand j’ai commencé à entraîner, je pensais déjà à [remplir cet objectif]. Travailler pour l’équipe nationale, c’est un moment fort de ma carrière. »

Un moment d’autant plus fort qu’il a été marqué par un succès mémorable contre le Canada en demi-finale.

« Ce moment, c’était comme : ‘Wow, ok, nous avons réalisé quelque chose de spécial, d’unique’ », partage Ognjen Stojakovic. « [C’est là que l’on] prend conscience que l’on va bien disputer la finale. D’autant que personne ne nous accordait de crédit avant le tournoi… »

Un proche de Nikola Jokic

Il faut dire que, même si elle ne voulait pas en entendre parler, la Serbie s’est déplacée en Asie sans de nombreux cadres : Vasilije Micic, Nikola Kalinic, Nemanja Bjelica, Boban Marjanovic, Vladimir Lucic ou encore Nemanja Nedovic. Sans oublier Nikola Jokic bien sûr.

Un joueur que Ognjen Stojakovic connaît évidemment très bien, pour le côtoyer durant toute la saison à Denver, et c’est la raison pour laquelle il a parfaitement compris son absence lors du Mondial.

« Je connais son ressenti, il avait toute cette pression d’un côté et de l’autre… Dans ce genre de situations, en tant qu’ami et entraîneur, il faut l’accepter et le soutenir, qu’importe sa décision. Il a choisi ce qui était le mieux pour lui à cet instant, ce que je soutiens entièrement », indique celui qui a rejoint les Nuggets en 2013, d’abord comme coordinateur vidéo, puis comme assistant.

Un retour en enfance

Même sans Nikola Jokic, la Serbie est donc parvenue à grimper sur le podium d’une grande compétition pour la cinquième fois depuis son indépendance. Ce qui a valu aux « Orlovi » d’être célébrés comme il se doit à Belgrade.

« Le fait d’être sur le balcon du Parlement… Vous mesurez combien de joie et de bonheur vous avez apporté à tous ces gens », explique Ognjen Stojakovic. « Pour moi, c’était comme : ‘C’est plus qu’un sport’. Puis on revient 20-30 ans en arrière, quand je n’étais qu’un enfant dans la foule, admirant les basketteurs serbes. »

Au vu de la réussite de sa première aventure internationale avec la Serbie, on peut logiquement imaginer que « Ogi » Stojakovic sera au rendez-vous des Jeux olympiques de Paris, dans moins d’un an.

« C’est plutôt une question pour coach Pesic, mais s’il m’appelle, je serai là, c’est certain », annonce ainsi l’assistant des Nuggets, qui se tournera dans à peine deux semaines vers la nouvelle saison NBA.