Grâce à l’assistant Chris Hines, Anthony Edwards est devenu létal à 3-pts

C’est le changement le plus marquant chez Anthony Edwards cette saison. Déjà consommateur de shoots à 3-pts depuis plusieurs années, l’arrière des Wolves en a fait désormais sa principale arme. Surtout, il s’est imposé comme un shooteur d’élite, parmi les meilleurs de la ligue.

La preuve en chiffres : avec 103 tirs primés marqués, personne ne fait mieux dans la ligue, et seul Jayson Tatum – d’une courte tête – en tente plus que lui (242 contre 241). De plus, avec son 42.7% de réussite, il affiche une efficacité remarquable pour un tel volume.

Le champion olympique 2024 est même plutôt fier de son geste, plus élégant que par le passé. « Il est super beau. Bravo à Chris Hines », souligne-t-il à The Athletic. « Ce n’est pas le plus beau mais je n’essaie pas d’avoir le plus joli tir. Je veux que ça rentre. Oui, il est plutôt pas mal, mais si ça rentre, c’est mieux. »

Peaufiner et simplifier son shoot

Chris Hines, c’est un assistant coach des Wolves, qui travaille quotidiennement avec l’arrière après un début de relation pourtant distant.

« Il me détestait dès le début », sourit l’entraîneur. « Il me disait qu’il ne voulait pas que je change son jeu. Je ne souhaitais pas ça, je voulais seulement le peaufiner et tout irait bien. »

Il a donc fallu travailler au pinceau et faire des petites retouches sur le jeu du All-Star. En commençant par les qualités naturelles du joueur : son dribble, ses finitions près du cercle et ses appuis. Ensuite, il s’est attaqué au shoot, au geste de celui qui est surnommé « Ant ». « Il avait un shoot assez correct et solide. On voulait uniquement le rendre plus ferme », précise Chris Hines.

Le rendre « plus ferme » c’est le simplifier pour qu’il soit plus facile à reproduire. Anthony Edwards avait plusieurs défauts à corriger. D’abord, il avait tendance à trop descendre le ballon avant son shoot. Ensuite, après avoir remonté le ballon pour tirer et avant d’envoyer, il le ramenait derrière sa tête. De plus, le positionnement de ses coudes n’était pas toujours bon. Ainsi, si on remonte le ballon de plus haut et qu’on le relâche devant le visage et pas derrière, alors le geste est plus rapide, et donc moins susceptible d’être modifié pendant le mouvement.

« On était dans la salle quatre à cinq fois par jour pour simplement shooter. Shooter encore et encore », raconte le joueur. « J’ai essayé de perfectionner mon tir. Au début, quand je suis arrivé dans la ligue, on disait que je pouvais pénétrer mais pas shooter. Ça fait un moment que je tente d’effacer ce style de commentaires. C’est encore un peu le cas mais j’ai l’impression d’aller dans la bonne direction. »

« La majorité du temps, quand ça part de ma main, je le sens bien »

Les chiffres cités précédemment le démontrent : il est désormais bien imprudent de laisser de l’espace à 3-pts à Anthony Edwards. « Les gars doivent respecter mon tir désormais », se réjouit-il, car « la majorité du temps, quand ça part de ma main, je le sens bien ».

Une sensation que se charge de tempérer, avec humour, Chris Hines. « Le plus fou, et c’est chiant pour moi, c’est que je sais quand ça va rentrer ou non. Du banc, je le sais dès que ça quitte ses mains », dit-il alors que son poulain est sur un rythme historique.

En effet, même si c’est encore loin, s’il garde sa moyenne de 4.5 shoots à 3-pts marqués par match, et joue toute la saison, l’arrière des Wolves terminera avec 367 réussites. Soit la troisième marque de l’histoire sur une saison derrière Stephen Curry (402 tirs primés en 2016) et James Harden (378 en 2019).

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 23 36 45.3 42.7 81.2 0.6 4.8 5.4 4.0 2.0 1.4 3.1 0.6 26.4 Total 325 35 44.7 36.1 79.4 0.7 4.5 5.2 4.1 2.0 1.4 2.8 0.6 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.