Anthony Edwards enfile les paniers à 3-points comme les perles

Quand on se retrouve à pouvoir approcher un record à 3-pts de Stephen Curry, c’est que l’on est vraiment en grande forme derrière l’arc. C’est le cas d’Anthony Edwards depuis le début de saison.

En ajoutant les 9 shoots primés qu’il a inscrits contre Portland, l’arrière des Wolves se retrouve ainsi avec 50 tirs à 3-pts réussis après neuf matches. Dans l’histoire de la NBA, seul le meneur de jeu des Warriors a fait mieux pour commencer une saison avec 55 en 2018/19 puis 53 la saison dernière. Et surtout, Anthony Edwards le fait avec une adresse fabuleuse pour un tel volume : 48% de réussite !

« Je ne peux pas vraiment l’expliquer », avance-t-il. « Je ne suis pas choqué non plus parce que j’ai travaillé très dur mon shoot à 3-pts. C’est comme si c’était censé se passer comme ça. J’espère que ça va continuer. »

Gourmand mais tellement adroit

Peut-être que la cohabitation avec Stephen Curry pendant les Jeux olympiques à Paris a donné des idées au All-Star de Minnesota, mais il a effectivement beaucoup bossé cet aspect de son jeu. Qui n’était pas vraiment une faiblesse (35% durant ses quatre premières saisons)n sans être une énorme force non plus. Mais là, avec 11.6 tentatives par match et une telle adresse, forcément, cela fait des différences pour lui et son équipe.

« Le terrain devient alors énorme », juge Chris Finch. « Il a une sacrée distance aussi. Il prend les tirs dans le rythme de l’attaque. Il lit très bien la défense adverse sur le pick-and-roll. Il évolue à haut niveau. »

Comme il prend plus de la moitié de ses tirs (56%) à 3-points et surfe sur une efficacité redoutable, Anthony Edwards est parfois gourmand. De plus, il peut aussi oublier de pénétrer, ce qui reste une de ses grandes forces.

« Mike Conley tente de me convaincre d’aller au cercle mais je lui réponds que les défenseurs passent sous les écrans. J’ai trop travaillé mon jeu pour forcer les pénétrations si on me laisse de l’espace pour shooter », explique-t-il pour justifier certains de ses choix offensifs. D’autant que tant que l’adresse est là…

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 9 36 49.2 48.1 67.4 0.4 5.4 5.9 3.6 1.9 0.8 3.3 0.6 29.0 Total 311 35 44.8 35.9 78.9 0.7 4.5 5.2 4.1 2.0 1.4 2.8 0.6 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.