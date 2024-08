Nikola Jokic enfin prophète en son pays ?

S’il y a une personne qui est bien placée pour parler de Nikola Jokic, c’est Ognjen Stojakovic. Ce dernier est en effet non seulement assistant coach à Denver, mais aussi avec la sélection serbe. En clair, il travaille toute l’année avec le pivot.

C’est pourquoi, après la médaille de bronze remportée à Paris lors des Jeux olympiques, il estime que le triple MVP de la NBA a pris une nouvelle dimension chez lui. On se souvient qu’il fut ovationné avec Novak Djokovic et les autres sportifs sacrés cet été à son retour en Serbie.

« La première chose que je remarque, généralement, c’est que notre peuple n’est pas conscient de la qualité du joueur qu’il est », estime Ognjen Stojakovic. « Si on ne gagne pas quelque chose avec l’équipe nationale, on n’est pas apprécié autant que ceux qui le font, peu importe si vous réussissez ailleurs. Nikola Jokic avait certes remporté l’argent avec la Serbie à Rio, mais n’avait pas joué un rôle aussi important que cet été. Selon moi, les gens commencent seulement à réaliser à quel point il est un grand joueur. »

« Est-il clairement un des meilleurs joueurs de l’histoire ? Absolument ! »



Entre 2016 et 2024, le joueur de Denver a évidemment énormément progressé. Et si la Serbie a été chercher cet assistant, qui travaille dans le Colorado, c’est justement pour aider le pivot et ses coéquipiers à s’accorder comme c’est le cas chez les Nuggets.

« C’est à la fois vrai et faux », répond-il. « De l’extérieur, les gens disent que c’est facile de jouer avec Nikola Jokic, mais ils ne se rendent pas compte que c’est difficile aussi. Il est atypique, et c’est dur à accepter pour certains joueurs. Tout le monde doit s’adapter, changer, et dans le même temps, rester lui-même. On a fait du bon boulot, les résultats le montrent. Mais est-ce facile ? Pas vraiment. »

Au détour d’une phrase, le Serbe lâche un sacré compliment. « Après tout, on joue avec peut-être le meilleur joueur de tous les temps, dans une équipe totalement atypique. » Le meilleur, vraiment ? « Je ne veux pas faire de classement, dans un sport collectif, ça n’a pas sens », tempère Ognjen Stojakovic. « Est-il clairement un des meilleurs joueurs de l’histoire ? Absolument ! Si je dis ça c’est – outre ce qu’il a gagné, ses statistiques – parce qu’il a changé le basket. Les joueurs révolutionnaires sont uniques. Il fait partie de cette catégorie. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.