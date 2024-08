Nikola Jokic, Novak Djokovic et les médaillés serbes accueillis en héros à Belgrade

L’équipe olympique de basket serbe avait déjà bien fêté cette médaille de bronze à Paris. Des vidéos circulaient dans lesquelles on pouvait voir Nikola Jokic et sa bande disputer la 3e mi-temps après la petite finale remportée face à l’Allemagne.

Lundi, ils ont pu poursuivre cette fête en rentrant au pays. Et ce ne sont pas seulement les basketteurs qui ont été célébrés par des milliers de Serbes devant le balcon du Vieux Palais. Les athlètes serbes ont été accueillis comme il se doit par la foule, à l’image de Novak Djokovic qui a remporté l’or olympique pour la première fois de sa carrière.

Au son des « MVP, MVP », Nikola Jokic a reçu une ovation monstre de la foule au moment de sa présentation. Il faut dire que le pivot des Nuggets a terminé le tournoi avec le plus grand total de points, de rebonds et de passes décisives du tournoi, et il a même signé un triple-double (le cinquième de l’histoire des Jeux).

Capitaine de l’équipe, Bogdan Bogdanovic a pris le micro pour s’adresser à la foule, et il n’a pas manqué de rappeler qu’elle était la meilleure équipe du tournoi, comme son sélectionneur avant lui.

« Merci de nous avoir soutenus tout au long du tournoi, pas seulement nous mais aussi tous les autres athlètes. Merci pour ce soir, nous avons vraiment apprécié. Maintenant, nous allons nous dire au revoir comme après chaque match. Nous avons dit qui étaient les meilleurs, et vous savez qui sont les meilleurs, » a lancé Bogdanovic à la foule.