C’est en fin de matinée que l’Arena Bercy accueille la Serbie et l’Allemagne pour la petite finale de ces Jeux olympiques 2024. Un match toujours délicat à appréhender pour les déçus des demi-finales, mais Bogdan Bogdanovic semble sur sa lancée du duel face aux Etats-Unis, où il avait encore étalé tous ses talents de shooteur.

Nikola Jokic fait parler sa puissance et sa technique poste bas tandis que Filip Petrusev monte au dunk. Dennis Schröder perd plusieurs ballons mais la « Mannschaft » parvient à inscrire des 3-points salvateurs.

La Serbie prend le large

On a pourtant bien du mal à reconnaître le jeu allemand, habituellement fait de percussions et de décalages. Comme face aux Bleus, Franz Wagner et ses coéquipiers semblent figés derrière la ligne à 3-points, en ayant également du mal à contenir le talent offensif de Vasiljie Micic de l’autre côté. 30-21 pour la Serbie après dix minutes.

Un airball du meneur des Hornets donne le ton du deuxième quart-temps. Johannes Thiemann apporte deux paniers précieux à l’Allemagne, qui souffre pourtant, à l’image des frères Wagner, qui cumulent 11 points à 2/14 dans cette première mi-temps (46-38). Heureusement pour la « Mannschaft », la Serbie, avec un Bogdan Bogdanovic gêné par les fautes, n’arrive pas à en profiter dans ce deuxième quart frappé du sceau de la maladresse.

Nikola Jokic débute avec une superbe passe pour Filip Petrusev puis sanctionne près du cercle, quand Franz Wagner se fait lui contrer. Aleksa Avramovic inscrit un 3-points puis file au layup après l’interception sur Dennis Schröder et la Serbie pointe désormais à +14 (59-45). Temps-mort demandé par Gordon Herbert.

Un sursaut allemand… sans Dennis Schröder

Cela ne ralentit pas les Serbes, avec un nouveau panier du futur meneur du CSKA Moscou et un 3-points d’Ognjen Dobric (64-45). Le sélectionneur allemand appelle un nouveau temps-mort, quarante secondes après le précédent, et sort Dennis Schröder, qui semble avoir perdu le fil de la rencontre…

L’Allemagne se relance un peu via des 3-points d’Isaac Bonga et Mo Wagner, alors que Svestislav Pesic tente immédiatement de couper le sursaut allemand. Mais sans son leader habituel, la « Mannschaft » est beaucoup plus agressive et revient à -9 (72-63) à l’entame du dernier quart-temps de cette petite finale. Tout est encore possible !

Mais Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic, en patrons, relancent leur équipe, bien aidés par l’activité d’Aleksa Avramovic. Gordon Herbert rappelle Dennis Schröder et l’Allemagne peut encore y croire (72-62).

Moritz Wagner se bat pour garder son équipe dans le coup mais Bogdan Bogdanovic sanctionne une mauvaise défense de Dennis Schröder, qui perd en plus le ballon sur l’action suivante. Le sélectionneur allemand doit appeler un nouveau temps-mort (87-74) alors que ça commence vraiment à sentir mauvais pour la « Mannschaft ».

Dennis Schröder et ses coéquipiers n’arrivent pas à rentrer les 3-points qui leur permettraient de croire au hold-up et c’est donc logiquement la Serbie qui s’impose (93-83) et qui décroche la médaille de bronze lors de ces Jeux olympiques 2024. Avec un Nikola Jokic qui signe un triple-double (19 points, 12 rebonds, 11 passes), le cinquième de l’histoire des Jeux olympiques et le deuxième en deux jours…