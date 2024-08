Pour Svetislav Pesic, la finale aurait dû être Serbie-Allemagne

La Serbie est passée à deux doigts d’un exploit monumental en demi-finale de ces Jeux olympiques, s’inclinant 95-91 face à Team USA après avoir mené de 17 points en première mi-temps et viré encore à +15 à quelques secondes de la fin du troisième quart-temps.

La pilule a donc du mal à passer pour le sélectionneur serbe Svetislav Pesic, qui avait déjà accusé le manque d’équité des arbitres envers ses leaders dès la fin du match, et qui a cette profité des déclarations de son homologue allemand pour en rajouter une couche.

Après la défaite, Gordon Herbert avait en effet félicité la Serbie, et glissé que les deux équipes auraient pu se retrouver en finale plutôt qu’en petite finale.

« On aurait pu battre la France, on a eu notre chance (…). Mais cette défaite a flingué notre moral. On se voyait déjà en finale mais l’équipe de France a mieux joué que nous jeudi », avait-il également déclaré. « Félicitations à la Serbie. Désolé pour la France, mais c’est la meilleure équipe que nous ayons affrontée aux Jeux Olympiques ».

A son arrivée à Belgrade, de retour des Jeux avec le bronze en poche, Svetislav Pesic a eu vent de ses déclarations, lui permettant de saluer à son tour le sélectionneur allemand, tout en déplorant une nouvelle fois l’issue de la compétition.

« Je suis d’accord avec lui, parce que c’est un homme qui a toujours les pieds sur terre », a-t-il d’abord déclaré. « Sans entrer dans les détails, je pense que vu tout ce qui s’est passé dans le tournoi, la finale aurait dû se jouer entre l’Allemagne et la Serbie. Ils méritaient d’être en finale, je suis d’accord avec lui ».

A 74 ans, Svetislav Pesic s’est montré ouvert à l’idée de poursuivre sa mission à la tête de la sélection, alors que son contrat se terminait à l’issue de ces Jeux Olympiques.