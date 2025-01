Victor Wembanyama fier des temps de passage des Spurs

Victor Wembanyama aurait-il réussi, en décembre 2024, le meilleur mois de sa jeune carrière NBA ? C’est bien possible puisqu’il a tout de même compilé 28.5 points, 10 rebonds, 4.8 passes et 4.4 contres de moyenne ! Avec aussi 3.6 paniers primés par match, à 37% de réussite dans cet exercice.

« Certains s’intéressent aux highlights, mais on est concentré sur notre bilan, sur nos victoires et nos défaites. C’est la seule statistique qui compte », réagit le Français face à ses chiffres et ses grosses actions du dernier mois de l’année civile.

Et le bilan des Spurs, après la large victoire du 31 décembre face aux Clippers, est positif avec 17 victoires pour 16 défaites. Pour en saisir l’importance, il suffit de rappeler que les Texans ont fini les cinq dernières saisons avec un bilan négatif…

« Wemby » est content, Chris Paul un peu moins

Et comme ils n’ont pas gagné plus de 22 matches depuis deux saisons, avoir déjà 17 succès et être à la neuvième place de la conférence Ouest, donc potentiellement en « play-in », c’est prometteur.

« On se bat tous les soirs donc je suis fier de notre bilan. C’est loin d’être suffisant mais j’en suis fier », insiste Victor Wembanyama. « On sort d’un road-trip où on a perdu trois matches et quand je regarde le classement, on est en play-in. »

En gagnant un match sur deux en décembre (7-7), les Spurs, encore en apprentissage, restent donc dans la course malgré des difficultés à l’extérieur (5-9) et plusieurs défaites dans le « money time » ces derniers temps.

« On s’attendait à avoir un meilleur bilan », estime de son côté Chris Paul. « On doit continuer à construire et à tirer les leçons des différents types de matches qu’on a joués. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 28 33 48.0 35.5 87.9 1.8 8.2 10.0 3.9 2.0 1.0 3.4 3.9 25.6 Total 99 31 46.9 33.7 81.7 2.1 8.3 10.5 3.9 2.1 1.2 3.6 3.7 22.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.