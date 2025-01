+36 : Victor Wembanyama et les Spurs corrigent les Clippers !

Victor Wembanyama ne pouvait pas encore sabrer le champagne en ce réveillon de la Saint-Sylvestre. L’intérieur français de bientôt 21 ans (il les aura le 4 janvier), encore mineur aux États-Unis et n’ayant donc pas le droit à l’alcool, s’est toutefois attaché à mettre un point d’honneur à son année 2024, avec une dernière victoire acquise facilement contre les Clippers (122-86). Il y a en effet grandement contribué, avec ses 27 points à 10/18 aux tirs, 9 rebonds, 5 passes et 3 contres en 26 minutes.

Rookie de l’année, médaillé d’argent aux Jeux olympiques avec l’équipe de France et 4e plus jeune joueur à atteindre la barre des 50 points en NBA face aux Wizards, le 13 novembre… Cette année, le natif du Chesnay (Yvelines) a enchainé les prouesses à un rythme effréné. « Mes attentes pour 2025 ? Le bonheur, avant tout, la santé. Et les playoffs ! », ajoute-t-il dans un large sourire, après la 17e victoire en 33 matchs des Spurs, confortant ainsi leur place dans le Top 10 de la conférence Ouest, synonyme de « play-in ».

17 points en 7 minutes de Victor Wembanyama pour débuter

Contre son compatriote Nicolas Batum (qu’il a battu pour la première fois en NBA) et ses coéquipiers, le MVP du championnat de France 2022/23 a tenu à souligner que son équipe « avait beaucoup appris du dernier road trip », conclu par une troisième défaite en quatre matchs chez les Wolves, dimanche. « Ce match montre que nous nous sommes améliorés car nous avons réussi à bien cibler les joueurs clefs », continue-t-il, en mentionnant le travail défensif de Jeremy Sochan, toutefois sorti sur blessure (pied), dès le deuxième quart-temps.

Coast-to-coast face Nicolas Batum en début de partie, alley-oop sur la planche avec Chris Paul un peu plus tard, step-back et fadeaway à gogo… Le « Roi Victor » – tels que certains supporters le surnomment – s’est baladé dans la raquette californienne. Du premier quart-temps à sa sortie à huit minutes de la fin du match (99-67), le public du Frost Bank Center a régulièrement lancé des chants « MVP ! MVP ! », comme le veut désormais la tradition texane dès que l’Alien français réalise de grosses actions.

C’est lui qui a montré la voie à ses coéquipiers dès le début de la rencontre en inscrivant 17 points en seulement 7 minutes, autant que les Clippers, déjà largement menés (31-17), après la première période. « On a réussi à s’adapter à leur jeu dès la première seconde », note le meilleur défenseur de l’Ouest du mois d’octobre/novembre.

Les Clippers n’ont jamais été dedans

La suite ? Les Clippers, en back-to-back au Texas après leur victoire chez les Pelicans (116-113), n’ont jamais été inspirés en attaque (34.5 % de réussite) et n’ont pas, non plus, réussi à enrayer le collectif des Spurs de l’autre côté du terrain (37 passes, 17 pour les Clippers).

Sans énergie (et sans envie ?), les hommes de Tyronn Lue ont laissé échapper un match qu’il n’ont jamais su prendre par le bon bout. « On a joué deux minutes », peste Nicolas Batum, dans le vestiaire californien. -14 après douze minutes, -20 la mi-temps, -28 après trois quart-temps et -36, au final… Les Clippers de James Harden (17 points) ont connu un réveillon de la Saint-Sylvestre difficile au sud du Texas…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— De la maladresse à 3-points. Dans une rencontre décousue et parfois aux allures de All-Star Game, les Texans ont fini à un petit 9/40 derrière l’arc (22.5 %), contre 11/41 pour les Californiens (26.8 %).

— Mitch Johnson a fait tourner. Alors que les Spurs ont compté jusqu’à 41 points d’avance dans le « money time », l’entrainement texan en a profité pour faire rentrer les quinze joueurs inscrits sur la feuille de match. Sidy Cissoko (5 minutes, 2 points) s’est notamment illustré sur un alley-oop avec Charles Bassey en fin de match.

BOS 125 TOR 71 IND 112 MIL 120 SAS 122 LAC 86 OKC 113 MIN 105 PHO 112 MEM 117 LAL 110 CLE 122

