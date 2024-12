Damian Lillard assure qu’il n’est pas un mauvais défenseur

Si les Bucks sont à peine à l’équilibre cette saison (11 victoires – 11 défaites), c’est en partie parce que leur défense n’est plus aussi réputée qu’il y a quelques années. Faut-il y voir un lien avec l’arrivée de Damian Lillard il y a un an, en lieu et place de Jrue Holiday ?

Pas impossible, car il est connu pour faire partie des moins bons défenseurs de la ligue à son poste, même si le meneur (26.2 points, 7.3 passes et 4.5 rebonds) dit avoir progressé avec le temps.

« C’est quelque chose dont je me suis davantage soucié ces dernières années » assure le meneur, en parlant de la défense. « En début de carrière, je pense que comme la plupart des jeunes joueurs, et notamment ceux qui scorent beaucoup, j’ai eu une phase d’apprentissage en défense. Non seulement physiquement, mais aussi parce que quand on ne connaît pas bien la terminologie et les attaquants adverses, c’est un vrai défi d’être un bon défenseur en NBA. Sauf qu’avec l’expérience, c’est davantage devenu une question de recits que de vérité. Ce n’est pas comme si les adversaires étaient constamment en train de m’exposer et de me scorer dessus… »

Les stats ne parlent pas pour lui

En moyenne, les Bucks encaissent 115.4 points par match (sur 100 possessions). Quand Damian Lillard est présent en jeu, cela monte à 117.7 points (sur 100 possessions) et, quand « Dame » est présent sur le banc, cela baisse à 110.7 points (sur 100 possessions).

La preuve que les hommes de Doc Rivers sont plus efficaces défensivement quand leur meneur n’est pas sur le terrain. Même si, à l’inverse, ils sont également moins efficaces offensivement lorsqu’il ne joue pas…

« Je n’ai jamais été quelqu’un qui a cherché à se cacher » insiste en tout cas Damian Lillard concernant son niveau en défense. « Si l’équipe adverse m’attaque, je vais répondre présent et je ferai le nécessaire. Mais comme je l’ai déjà dit, c’est plus une histoire de recits qu’autre chose. Je mets mes mains sur le ballon, je joue physique, je suis au coeur de l’action. Mais je ne suis pas juste là pour faire acte de présence. Parfois, c’est en étant sur la balle, parfois c’est en venant en aide, mais j’essaie juste de faire quelque chose. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 MIL 19 36 45.3 37.4 92.2 0.6 3.9 4.5 7.3 1.8 0.9 2.8 0.2 26.2 Total 861 36 43.8 37.1 89.8 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.