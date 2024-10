NBA Paris Games 2025 : mode d’emploi de la billetterie ouverte le 24 octobre

En janvier 2025, Paris aura droit à une double de NBA, et pour cette première dans l’histoire, ce sont Victor Wembanyama et les Spurs qui débarquent dans la capitale pour une double confrontation face aux Pacers. Ce sera les 23 et 25 janvier prochains. Ce mercredi, la NBA vient de dévoiler la date d’ouverture de la billetterie, qui aura lieu le 24 octobre.

Comme chaque année, c’est sur tirage au sort, et il faut créer ou se connecter avec son NBA ID et compléter le formulaire avant le 20 octobre 2024, à 23h00. Les inscriptions enregistrées après cette date seront placées sur une liste d’attente.

Parmi les fans inscrits avant le dimanche 20 octobre, un nombre limité sera sélectionné aléatoirement pour recevoir un code permettant d’accéder à la vente, en fonction des disponibilités des billets.

Quatre places maximum par personne

Les fans recevront un e-mail au plus tard le soir du mercredi 23 octobre 2024, la veille de la mise en vente, pour les informer s’ils recevront un code pour participer à la vente des billets.

Si vous êtes sélectionné, vous recevrez ensuite votre code d’accès et votre lien de vente par e-mail le matin du jeudi 24 octobre 2024, avant la vente à 12h00 le jour même. L’e-mail contiendra un lien pour rejoindre la vente et votre code d’accès unique.

Chaque code permettra de commander jusqu’à quatre places.