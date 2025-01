Les Clippers retrouvent le basket et la victoire

On ne l’avait pas encore vu sur un terrain en 2025, mais Kevin Love est titulaire pour cette rencontre ! Et on ne sait pas si le fait d’être chez lui, mais l’ancien champion NBA est déchaîné. Il plante trois paniers à 3-points, dont un à 9-10 mètres ! C’est lui qui fait sauter le verrou de la défense des Clippers pour donner sept points d’avance (23-16), et ainsi répondre à un Kawhi Leonard, redoutable à mi-distance. Le Heat prend jusqu’à 10 points d’avance, avant que James Harden ne réduise l’écart, à 3-points au buzzer, en retombant sur les fesses.

Après le « hourra basket », place au « ugly basket »… Les deux formations resserrent leur défense, et chaque panier vaut de l’or. Comme ce And-1 de Tyler Herro après une interception, ou ce dunk énorme de Kevin Porter Jr. Mais sous les panneaux, Ivica Zubac écrabouille Terry Rozier. Dans les cinq dernières minutes, il n’y a que trois paniers et sept points inscrits, et à la pause, le Heat mène 48-43.

La défense du Heat découpée par Harden

Au retour des vestiaires, changement de scénario… A l’image de ce alley-oop entre Harden et Zubac, les Clippers ont trouvé la faille dans la défense du Heat. Plus particulièrement James Harden, qui plante huit points de suite pour égaliser (59-59). Norman Powell prend le relais, et les Clippers ont pris les commandes (62-59).

Côté Heat, Jaime Jaquez Jr apporte de la créativité en attaque, mais le jeu de passes a disparu. Chacun y va de son action perso. Côté Clippers, on en profite, et l’action symbole de ce quart-temps, c’est ce nouveau panier au buzzer de James Harden. Cette fois, il découpe la défense pour aller au cercle. Los Angeles mène 79-68.

Bien servi par Kevin Porter, Derrick Jones enfonce le clou, et l’écart atteint les 16 points. De l’autre côté du terrain, Nicolas Batum et ce même Kevin Porter bâchent tour à tour Duncan Robinson. Le Heat n’y est plus, et les Clippers prennent le large avec Norman Powell (91-72). Il ne reste plus qu’à gérer cette avance, et on peut compter sur Harden pour planter un « step-back » à 3-points ou sur Powell pour aller au cercle (107-89). A l’arrivée, les joueurs de Tyronn Lue s’imposent 109-98, après deux revers de suite face aux Wolves et aux Nuggets.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LA Strong. Joueurs et spectateurs portaient des T-shirts ou des « hoodies » LA Strong pour le retour du basket à l’Intuit Dome. Une minute de silence s’est tenue en hommage aux victimes des incendies et aux secours.

– Harden adore la sirène. Deux « buzzer beater » dans la même rencontre. C’est le petit exploit signé James Harden, avec un 3-points à la fin du 1er quart-temps, puis un « floater » à la fin du 3e. Même si Ivica Zubac signe un double « double-double » et que Norman Powell termine meilleur marqueur, Harden a été le chef d’orchestre de la belle 2e mi-temps des Clippers.

– Adebayo absent. Touché aux lombaires, Bam Adebayo n’a pas joué. Le staff du Heat a précisé que son cas serait évalué à chaque match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.