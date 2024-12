Moins sollicité, Kevin Love pense pouvoir encore être utile au Heat

Un mois après sa dernière titularisation, Kevin Love a effectué son retour dans le cinq du Heat la nuit passée à Houston. Un retour sans artifice tant l’intérieur floridien a manqué d’adresse dans le Texas (5 points à 1/7 aux tirs, 6 rebonds en 14 minutes).

Ce match lui a au moins permis de se remettre un peu en jambes, après une période de dix jours sans jouer. Car ces dernières semaines, le rookie Kel’el Ware est passé devant lui dans les rotations d’Erik Spoelstra.

« Je sais qu’ils veulent donner une chance à Kel’el. Il a été très bon à l’entraînement et il continue à travailler. Je me contente donc d’adopter l’approche du vétéran pour l’instant, en restant prêt et en gardant la forme. J’essaie aussi d’aider mes coéquipiers dans la mesure du possible », livre le joueur de 36 ans.

Pour rester en forme, il a modifié sa routine, compensant son manque de temps de jeu par des séances d’entraînement intenses après les matches auxquels il ne participe pas. Et même s’il joue moins – 11 minutes de moyenne sur la saison pour 6 points, sa plus faible production en carrière – il n’en reste pas moins très investi auprès des autres.

Les vétérans qu’il a côtoyés à Cleveland

« C’est quelque chose que j’ai dû apprendre. Je n’ai pas eu de très bons vétérans pendant mes six premières années dans la ligue. Et puis je suis arrivé à Cleveland, et j’ai eu James Jones, Richard Jefferson, Channing Frye, LeBron (James), j’ai eu des gars comme ça qui m’ont beaucoup aidé. C’est ce que je veux être, c’est ce à quoi j’aspire », développe l’intérieur qui apprécie que le 15e choix de la dernière Draft vienne s’asseoir à ses côtés pour le questionner.

« Personnellement, j’adore ça parce que le simple fait d’avoir la présence d’esprit de le faire et de vouloir apprendre de gars comme Bam (Adebayo), de gars comme moi, Malik (Allen), Caron (Butler), ça me facilite la tâche pour jouer ce rôle », poursuit Kevin Love.

Ce dernier, malgré ce rôle qui ressemble à celui joué par Udonis Haslem durant les dernières années de sa carrière, est persuadé de pouvoir encore apporter des minutes de qualité à son équipe. « Je sais que j’ai encore de belles années de basket devant moi », lâche-t-il en pensant peut-être à sa sortie à 15 points dans l’Indiana plus tôt dans la saison.

Lucide, il sait qu’il ne peut plus être un « joueur aux 82 matchs », un cap qu’il n’a d’ailleurs jamais atteint en carrière. « Mais il est certain que je peux aider l’équipe là où elle en a besoin, que ce soit sur le terrain ou en dehors. »

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 29 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 1.9 0.4 14.0 2010-11 MIN 73 36 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 MIN 55 39 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.3 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 MIN 77 36 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.5 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 34 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.7 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 32 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 CLE 60 31 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.3 19.0 2017-18 CLE 59 28 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.7 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 32 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 25 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 23 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 * All Teams 62 20 38.9 33.4 87.9 1.0 5.5 6.4 1.9 1.6 0.3 1.1 0.2 8.2 2022-23 * CLE 41 20 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.1 0.2 8.5 2022-23 * MIA 21 20 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 2023-24 MIA 55 17 44.0 34.4 78.7 1.1 5.1 6.1 2.1 1.8 0.3 0.9 0.2 8.8 2024-25 MIA 16 11 35.2 36.0 68.4 1.1 3.4 4.5 1.2 0.9 0.8 0.8 0.1 5.9 Total 945 29 43.8 36.9 82.8 2.3 7.7 10.0 2.3 1.9 0.6 1.8 0.4 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.