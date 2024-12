Les Rockets craquent à nouveau en fin de match face au Heat

Avec de nombreux rebonds offensifs pour s’offrir des secondes chances, les Rockets parviennent à suivre le rythme du Heat en premier quart-temps et celui des points de Terry Rozier et Tyler Herro (27-31). Les deux équipes s’échangent les paniers pendant tout le deuxième quart-temps et restent très proches au moment de rejoindre les vestiaires à la pause (50-53).

Puis Houston appuie sur l’accélérateur, en commençant le troisième quart-temps avec un 16-4. Tyler Herro et Jalen Green sont lancés dans un duel à distance et le premier permet à Miami de revenir avant le dernier acte (82-81).

Fred VanVleet prend la suite de son coéquipier, avec ses paniers primés, mais c’est toujours Tyler Herro qu’il faut faire taire. Et personne chez les Rockets n’y parvient.

L’arrière prend les choses en main dans le « money time », Nikola Jovic enfonce le clou ensuite à 3-pts et comme si ça ne suffisait pas, Fred VanVleet est ensuite sanctionné pour avoir mis trop de temps à faire une remise en jeu. Tout s’écroule pour les hommes d’Ime Udoka, et la nervosité prend le pas, avec un début de bagarre entre Amen Thompson et Tyler Herro. Les esprits s’échauffent, mais c’est bien le Heat qui gagne cette partie (100-104).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Rockets craquent encore au pire moment. Ils avaient de l’avance face aux Wolves mais ont perdu, notamment à cause du shoot à 3-pts d’Anthony Edwards. Là aussi, les Texans avaient les commandes, dans le courant du troisième quart-temps, avant de céder du terrain. La faute à une maladresse qui ne permet pas de tuer le match. Une deuxième défaite de suite au goût amer donc pour Ime Udoka et ses joueurs.

– Une partie qui se termine en bagarre. Amen Thompson aurait-il fait parler sa frustration ? C’est ce que pense Tyler Herro alors que les deux hommes ont été au centre d’un moment de tension dans les dernières secondes. Le premier a accroché le maillot du second avant de le jeter au sol. Une mêlée se forme ensuite, entre les joueurs, les arbitres et les assistants coaches. Résultat : Tyler Herro, Amen Thompson et Ime Udoka sont expulsés, tout comme Terry Rozier, Jalen Green et Ben Sullivan, un des assistants de Houston.

