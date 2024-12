Anthony Edwards vient crucifier les Rockets !

Adroit, c’est Anthony Edwards qui lance les Wolves dans la partie. Avec ses paniers primés, l’arrière All-Star compense les ballons perdus de Minnesota, tandis qu’Alperen Sengun fait déjà sentir sa présence (21-22). La circulation de balle de Minnesota est très bonne par moments, et l’attaque parvient à s’offrir des shoots ouverts, notamment pour Donte DiVincenzo. Cela explique l’avance à la pause, face à une équipe texane plus poussive (52-57).

Fred VanVleet relance ses coéquipiers en troisième quart-temps avec deux paniers primés de suite quand Alperen Sengun domine Rudy Gobert. Les Rockets ont inversé la tendance (84-76) et enfoncent le clou en début de dernier acte. L’énergie défensive est bien plus forte, Aaron Holiday vole des ballons et l’écart est fait, sans la présence du Turc sur le parquet. On pense alors que les Wolves sont abattus.

Mais ils continuent de jouer. Et avec les paniers de Julius Randle, les efforts de Naz Reid et Anthony Edwards, ils reviennent. Ils sont aidés par la maladresse de Sengun, qui lâche deux lancers-francs au pire moment. C’est parfait pour Edwards, qui frappe à 3-pts pour donner un point d’avance.

Fred VanVleet manque la balle de match et Minnesota s’impose 112-113, pour s’offrir une deuxième victoire de suite après celle – également arrachée dans les derniers instants – de Noël.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Edwards frappe au début et à la fin. Avec 13 points en premier quart-temps, on n’a vu que lui en début de rencontre pour les Wolves. Ensuite, au fil des minutes, il a disparu. Surtout en troisième quart-temps, avec un seul petit point marqué. Et avant son tir décisif, il n’avait inscrit que 4 unités en seconde période. Mais ce shoot sauve bien les meubles pour lui et les Wolves, mal embarqués en dernier acte. Il termine avec 24 points à 9/17 au shoot et 4/8 à 3-pts. Pas un grand match donc, mais une action de patron et de leader au meilleur des moments, et ça change tout.

– Alperen Sengun craque au mauvais moment. Pendant toute la partie, et malgré les efforts de Rudy Gobert pour le contenir, le Turc a trouvé les solutions. Avec ses feintes mais aussi ses muscles, il a constamment débordé le Français, souvent impuissant face aux 38 points à 16/25 au shoot de l’intérieur des Rockets. Néanmoins, ce 6/10 aux lancers-francs reste dans la tête, surtout quand on manque deux tentatives dans les 70 dernières secondes qui offrent ainsi une précieuse munition aux Wolves, qui sera bien utilisée par Edwards.

– Fin de série pour Houston. Ce revers des Texans vient mettre fin à leur bonne série. Ils restaient sur quatre victoires d’affilée depuis la défaite en demi-finale de la NBA Cup face à Oklahoma City. Et c’est la pire des manières pour entamer cette séquence de matches à domicile (cinq de suite) qui ira jusqu’au 5 janvier 2025.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.