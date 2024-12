La deuxième affiche de ce Christmas Day entre les Mavericks et les Wolves a tenu ses promesses, bien qu’elles ne fussent pas celles que l’on attendait forcément.

Minnesota s’en contentera volontiers pour mettre fin à sa série de trois défaites. Le match dans le match entre Luka Doncic et Anthony Edwards avait pourtant bien démarré. Doncic frappe deux fois de loin dans les trois premières minutes, Edwards lui répond presque illico. Les deux équipes se rendent coup pour coup, malgré un nouveau tir à 3-points du numéro 77 des Mavericks. Les remplaçants des Wolves ne sont pas en réussite, la défense de Minnesota bien plus pour maintenir Dallas à 24 points dans le premier quart-temps, dont 19 pour le tandem Doncic – Irving.

Si le Slovène joue en total contrôle pour scorer, il peine davantage à la création, et ce sont tous les Mavs qui patinent. Donte DiVincenzo est lui bien en rythme et le retour d’Edwards sur le parquet permet aux visiteurs de creuser un premier écart. Le passage à vide des Mavericks s’éternise et rien ne va plus pour Dallas, avec la sortie sur blessure de Luka Doncic ! Touché au mollet gauche, il ne reviendra pas du match. Avec leurs dix derniers tirs du deuxième quart-temps manqués et 32,6% au shoot, les Texans sont dans le dur. Auteurs d’une très bonne première période défensive, les joueurs de Chris Finch mènent logiquement 57-40 au repos.

De +28 à +2 en 12 minutes !

La mi-temps ne freine pas l’élan des visiteurs. Julius Randle, déjà à sept passes à la pause, continue son très bon match, et Rudy Gobert est bien impliqué offensivement. Le contraste est total entre des Wolves parfaitement dans leur partie offensivement, avec une belle circulation de ballon et de nombreux joueurs impliqués. Les Mavericks s’accrochent, eux, temporairement grâce aux exploits de Kyrie Irving mais la sortie du meneur casse de nouveau le rythme de Dallas en attaque. Minnesota signe un nouveau 10-0 pour porter un temps l’écart à 28 unités (88-60) et s’envoler en fin de troisième quart-temps.

Le match n’était pas fini pour autant, la faute notamment à un Kyrie Irving monstrueux. Surtout, la défense de Dallas retrouve de l’intensité pour limiter Anthony Edwards. Klay Thompson dépasse Reggie Miller comme cinquième shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire et l’American Airlines Center exulte alors que ses protégés passent un 22-5 pour relancer la rencontre.

Le duel attendu change d’affiche avec Kyrie Irving en suppléant parfait de Luka Doncic. Le Maverick est héroïque et descend l’écart sous les dix points, puis à -6 et jusqu’à -3 en étant le scoreur ou le passeur décisif sur chaque panier ! Anthony Edwards est longtemps discret mais inscrit deux paniers cruciaux dans les 80 dernières secondes, alors qu’Irving avait manqué le shoot pour mettre les siens devant. Les Wolves s’en sortent in extremis, 105-99.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Mavericks croisent les doigts pour Luka Doncic. Revenu depuis peu de l’infirmerie, déjà pour un souci à la jambe gauche, le Slovène s’est blessé au mollet gauche sur une action sans contact et en apparence anodine. La star de Dallas est restée immobile une vingtaine de secondes avant de filer directement aux vestiaires. Kyrie Irving a tout tenté pour faire oublier son absence (26 points en deuxième période), mais les Mavericks n’en restent pas moins une équipe autrement plus dangereuse avec Doncic sur le parquet.

– On a retrouvé un temps les Timberwolves. Hors du coup en défense lors de leurs trois dernières sorties, les joueurs de Chris Finch ont retrouvé leur identité pendant 35 minutes de vrai bon basket, intense et dur sur l’homme. Et comme l’attaque a elle aussi tourné à plein régime dans le même temps, ces Wolves-là ont eu de l’allure, celle d’un vrai outsider à l’Ouest. Il s’en est pourtant fallu de peu de tout mettre à la corbeille, faute d’avoir su freiner un Kyrie Irving irrésistible.

