L’ambiance dans l’Intuit Dome a bluffé tout le monde

Ce n’était pas exactement une pendaison de crémaillère, puisque les Clippers avaient déjà investi leur nouveau lieu en présaison contre les Mavericks et les Kings. Mais il flottait mercredi dans l’Intuit Dome une atmosphère de grande première, pour le coup d’envoi de la saison régulière dans la salle flambant neuve de la franchise californienne. La fête n’a pas été totale pour les supporters locaux, gâchée par la victoire des Suns en déplacement. Mais l’atmosphère qui a régné durant 53 minutes a fait forte impression sur tous les acteurs de la soirée.

De la présentation des équipes sur l’écran géant circulaire colossal au-dessus du parquet, aux huées du « Kop » des Clippers pendant les lancers-francs adverses devant leurs yeux, l’ambiance de ce match a donné le ton pour les 40 prochains matchs de la saison à domicile. Sous les yeux des anciens internationaux de l’Equipe de France de football Hugo Lloris et Olivier Giroud, cette soirée dans ce que l’entraîneur local Ty Lue a qualifié de « salle comme nulle part ailleurs au monde » a marqué les esprits, notamment pour les adversaires des Clippers.

Un mur de supporters qui impressionne

« C’est incroyable, j’ai adoré » a souri Kevin Durant, subjugué notamment par la tribune spéciale, « The Wall ». « J’ai absolument adoré le mur qu’ils ont mis en place, c’est du délire. En playoffs et quand les gens auront pris leurs repères dans la salle, cela va être hallucinant ici. Le mur, c’était fou. Je l’observais tout le temps, je n’ai pas l’habitude de quelque chose comme ça. Je crois avoir déjà vécu une expérience similaire à Oklahoma State où ils ont une salle de ce genre, pas aussi grande évidemment, mais avec une tribune très droite qui s’élève comme ça. J’ai toujours pensé que c’était très cool. Le bruit et le son sont différents. Cela va être une atmosphère très difficile pour toutes les équipes qui viendront ici. »

Les Suns ont visiblement eu besoin d’un temps d’adaptation à ce « Kop », notamment quand il se trouvait directement face à eux aux lancers-francs. « Quand j’ai manqué le lancer, j’étais en rogne » préfère s’en amuser Devin Booker. « Kevin en a manqué deux aussi, ce truc pourrait fonctionner. Est-ce que c’est impressionnant ? Un peu ouais : dépensez deux milliards, mettez un mur. »

The Wall wins this battle vs. Kevin Durant. Free Chick-fil-A for Clippers fans. pic.twitter.com/n97DY6kK5L — Joey Linn (@joeylinn_) October 24, 2024

Cela n’a pas empêché Phoenix de retrouver des sensations au meilleur moment pour calmer les ardeurs des supporters grâce au tir fantastique de Kevin Durant pour emmener le match en prolongation, avant de signer un 10/10 aux lancers face au « Wall » durant les cinq minutes supplémentaires.

« Ils n’ont pas complètement fait leur job » a lancé un Devin Booker taquin. « Quand ils étaient à ça de réussir leur défense, que je me suis élevé pour prendre mon tir et qu’il est rentré, c’est devenu silencieux là-dedans » a raconté Kevin Durant aux médias après le match. C’est une des meilleures sensations, en particulier aussi tard dans la rencontre. »

L’énergie de l’Intuit Dome unanimement saluée

James Harden aurait pu faire exploser de joie l’Intuit Dome dans les derniers instants, mais n’a pu inscrire le lay-up de la gagne à la sirène avant de manquer le lancer-franc pour égaliser dans les derniers instants de la prolongation. Un crève-cœur pour la star des Clippers.

« Je suis tellement déçu de ne pas repartir avec la victoire » a-t-il évoqué en conférence de presse. « C’est une des choses les frustrantes dont je peux me souvenir jusqu’à aujourd’hui. C’est l’histoire qui s’est écrite à Inglewood. L’Intuit Dome. Les fans sont venus, ils se sont montrés et on finit par perdre. Mais je pense qu’ils nous ont donné une énergie énorme ce soir, plus les choses vont avancer, meilleurs seront les résultats. Nous devons faire notre part du boulot, et ils ont clairement fait la leur ce soir. »

Pour une équipe dans le flou après le départ de Paul George durant l’été, et avec la blessure de Kawhi Leonard, cette première prestation rassure au moins sur le niveau de compétitivité de la bande de Nicolas Batum. Avant de capitaliser sur cet Intuit Dome pour l’avenir. « Une nouvelle salle amène de l’énergie à vos supporters, à votre organisation, les joueurs, les coachs, tout le monde » a expliqué Mike Budenholzer.

Le nouveau coach des Suns en sait quelque chose, lui qui était aux commandes des Bucks lors de leur emménagement au Fiserv Forum en 2018, avant de décrocher le titre trois ans plus tard. « Cela insuffle quelque chose partout dans toute la ville, la franchise. Je suis sûr que les Clippers cherchent la même chose, le public était fantastique ce soir. Je pense que c’est une bonne chose pour la NBA et pour les Clippers.«