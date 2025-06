Que signifie la déclaration de Rich Paul après l’option activée de LeBron James ?

Il y a quelques constantes en NBA, auxquelles on peut se raccrocher. Et le petit coup de pression de LeBron James au moment de signer un nouveau contrat, souvent de type 1+1 (une année normale plus une année en « player option » lui permettant de devenir « free agent » l’été suivant) en fait partie.

La stratégie, mise en place lors de son retour à Cleveland, en 2014, lui permettait ainsi de garder le « front office » des Cavaliers, à qui il ne faisait pas vraiment confiance, sous tension.

De quoi être certain que les dirigeants de l’Ohio investissent toutes leurs ressources dans la quête du titre. En Californie, LeBron James et son agent, Rich Paul, ont globalement suivi la même stratégie. Sauf que cette année, le « King » a préféré activer sa « player option » à 52.6 millions de dollars pour la saison 2025/26.

« Evaluer ce qui est le mieux pour LeBron à ce stade de sa vie et de sa carrière »

Il y a plusieurs choses à retenir de ce choix. La première, c’est que le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue va bien disputer une 23e saison, et qu’il ne prendra donc pas sa retraite. La deuxième, c’est que LeBron James sera « free agent » l’été prochain, à moins qu’il ne prolonge au cours de la prochaine campagne. La troisième, c’est que son influence aux Lakers en a pris un coup, comme le communiqué de Rich Paul accompagnant la décision l’indique.

« LeBron veut se battre pour le titre. Il sait que les Lakers construisent pour l’avenir. Il le comprend, mais il tient à avoir une chance réaliste de tout gagner » indique l’agent. « Nous apprécions beaucoup le partenariat que nous avons eu pendant huit ans avec Jeanie [Buss] et Rob [Pelinka] et nous considérons les Lakers comme un élément essentiel de sa carrière. Nous comprenons qu’il est difficile de gagner maintenant tout en préparant l’avenir. Nous voulons évaluer ce qui est le mieux pour LeBron à ce stade de sa vie et de sa carrière. Il veut que chaque saison qu’il lui reste compte, et les Lakers le comprennent, le soutiennent et veulent ce qu’il y a de mieux pour lui. »

Tout en reconnaissant en creux que les Lakers sont désormais l’équipe de Luka Doncic, LeBron James continue de mettre la pression sur les dirigeants des « Purple & Gold » afin qu’ils améliorent l’effectif cet été.

Force de l’habitude ou vrai message ?

Évidemment, la forme du message n’a pas manqué d’interroger, beaucoup se demandant si Rich Paul n’indiquait pas tout simplement, entre les lignes, que son client (qui dispose d’une « no-trade clause » qui lui permet de refuser tout transfert vers une équipe qui ne l’intéresse pas) était prêt à quitter les Lakers…

Selon Brian Windhorst, d’ESPN, Rich Paul a en tout cas pris le soin de prévenir Luka Doncic, ses agents mais également les Lakers, de la teneur de son message. Histoire d’éviter une vilaine surprise interne.

Pour « l’insider », qui a contacté pas mal de dirigeants adverses, rien n’indique toutefois que Rich Paul travaille sur un échange, les autres franchises ayant été surprises par le coup de pression de l’agent. Comme l’explique également Bobby Marks, monter un « trade » pour récupérer le contrat de LeBron James, et ses 52.6 millions de dollars la saison prochaine, est extrêmement délicat. Sachant que ce dernier contrôle en plus son destin, y a-t-il une équipe qui pourrait le récupérer sans trop se dépouiller, afin d’augmenter ses chances de gagner le titre à court terme ? Tout en sachant que les Lakers doivent également y trouver leur compte, et qu’après avoir récupéré Luka Doncic, ils ont évidemment envie d’être compétitifs dans l’immédiat.

Trouver une échange qui s’aligne avec les envies de LeBron James, des Lakers et d’une autre franchise semble donc (quasiment) mission impossible. Et le coup de pression du « King » n’est peut-être donc qu’une habitude…

